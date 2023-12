Ultima follia Ue: una tassa ambientale che affonda i porti italiani. Salvini inchioda Bruxelles

Il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera alla riforma della direttiva sulla sicurezza stradale, " per garantire una circolazione più sicura in tutta l'Europa ". Presente anche Matteo Salvini durante il Consiglio dei Trasporti di Bruxelles, dal quale ha inviato un videomessaggio: " Sono qui, oggi, da ministro, per evitare una nuova tassa europea, questa volta sui porti italiani ". Il vicepremier si riferisce all'allargamento dell'Ets, il sistema europeo di scambio delle emissioni inquinanti, al settore marittimo. La conseguenza dell'entrata in vigore della norma, non prevista né dai legislatori né dalle associazioni di categoria, è che i porti mediterranei attivi nel trasferimento di container, come quello italiano Gioia Tauro, avrebbero una perdita secca di competitività rispetto a scali come Tangeri e Port Said. Che si traduce in una perdita significativa di introiti e in un danno enorme per l'economia.

Al tavolo si è discusso una nuova direttiva sulle patenti di guida, che oltre a incidere sulla sicurezza servirà a migliorare la libera circolazione in Europa. La proposta della Commissione europea introduce la possibilità di conseguire la licenza di guida già all'età di 17 anni ma i neopatentati potranno circolare solo con "guida accompagnata". Tra le altre novità, l'estensione in tutta Europa del regime come "neopatentato" per almeno due anni dopo il conseguimento della licenza, ma possono essere anche di più in base alle singole direttive degli Stati. Inoltre, è stata avanzata la proposta di una patente di guida digitale, come parte del portafoglio europeo di identità digitale e l'uso delle autovalutazioni come filtro per l'esame medico dell'idoneità del conducente. L'Italia, rappresentata da Salvini al Consiglio dei Trasporti a Bruxelles, ha espresso il suo "voto favorevole", ma durante il primo intervento nella sessione pubblica, il vicepremier della Lega ha anche esternato alcune perplessità proprio in merito all'autovalutazione medica.