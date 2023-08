"Record di arrivi dal Mediterraneo". Mai così tanti migranti dal 2017

L'emergenza migratoria non è solo una percezione: i numeri degli sbarchi di quest'anno sono enormi e lo dimostrano i dati snocciolati da Frontex, l'agenzia europea che opera sulle rotte migratorie. Non che servisse il report Frontex per avere il polso della situazione, perché basta volgere lo sguardo a Lampedusa per capire che numeri così grandi nel nostro Paese non se ne vedevano da anni.

L'instabilità politica in Africa e la propaganda stanno riversando sui barconi decine di migliaia di persone, che non puntano all'Europa ma all'Italia, come dichiarato in diverse occasioni dagli stessi. Ci sarebbero soluzioni geograficamente più agevoli da raggiungere, come Malta e Cipro, per esempio, ma queste non sono opzioni contemplate. Esiste anche la rotta che parte dal Marocco e conduce alle isole Canarie, che per quanto frequentata non ha i numeri di quelle che portano in Italia.

" Il Mediterraneo centrale rimane la rotta più attiva verso l'Ue quest'anno, con oltre 89.000 rilevamenti segnalati dalle autorità nazionali nei primi sette mesi del 2023. Si tratta del totale più alto su questa rotta per questo periodo dal 2017 ", scrive Frontex nel suo rapporto, e di questi, 88.874 sono arrivati in Italia. Si tratta ancora di dati preliminari che devono essere consolidati ma, nei primi sette mesi di quest'anno, il numero di attraversamenti irregolari attraverso tutte le frontiere esterne dell'Unione europea è aumentato del 13%, raggiungendo quota 176.100, il livello più alto per il periodo gennaio-luglio dal 2016, di cui la metà attraverso il Mediterraneo. " Il numero di attraversamenti irregolari su questa rotta è più che raddoppiato (+115%) ", spiegano da Frontex.