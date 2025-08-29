Abbonati
Paesi sicuri, rimpatri e immigrazione illegale: al Viminale il trilaterale con Francia e Germania

L'incontro è stato organizzato su iniziativa del ministro Matteo Piantedosi in vista dei prossimi appuntamenti europei

Quest'oggi al Viminale si è tenuto un trilaterale organizzato su iniziativa del ministro Matteo Piantedosi incentrato sul tema dei migranti e dei Paesi sicuri. L'incontro è ancora in corso e, oltre al ministro degli Interni italiani, vi partecipano i titolari dei dicasteri di Francia e Germania, Bruno Retailleau e Alexander Dobrindt. Sul tavolo il maggiore rigore nel contrasto all'immigrazione illegale e per le politiche di rimpatrio, la lotta ai trafficanti e il regolamento sui Paesi sicuri. L'incontro è propedeutico ai prossimi appuntamenti europei.

Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di creare un approccio condiviso in vista dei

prossimi impegni dell' agenda europea, un approccio che punta a rafforzare il contrasto all'immigrazione illegale e le politiche di rimpatrio e a gestire il fenomeno immigratorio con attenzione alla lotta ai trafficanti.

