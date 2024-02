"A rischio 4mila imprese e 50mila addetti". È allarme per la norma Ue sugli imballaggi

Continuano le "eco-follie" europee sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. Il 4 marzo è prevista la riunione definitiva del trilogo e le modifiche al testo del Regolamento adottate lo scorso dicembre dal Consiglio Ue tornano a far discutere per l'impatto che potrebbero avere nella filiera economica. " Condividiamo le preoccupazioni della filiera agroalimentare sull’evoluzione del file sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. La Commissione europea ha annunciato che presenterà al trilogo uno studio d’impatto sull’applicazione del nuovo pacchetto che punta a superare il riciclo in cui l’Italia è molto forte, a vantaggio del riuso ", ha dichiarato Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e coordinatrice Id in commissione Ambiente e relatrice ombra del provvedimento.

Una preoccupazione che parte da Confindustria, che ha raccolto i dubbi e le incertezze di tutta la filiera. Il vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, in un’intervista a Il Sole 24 Ore ha spiegato che " sta passando il messaggio che gli imprenditori non vogliano la transizione ecologica: non è affatto così ". Quel che viene contestato, ha spiegato, " è l’impostazione ideologica della Ue, che danneggia il sistema produttivo. Condividiamo gli obiettivi ambientali, ma raggiungiamoli insieme al mondo imprenditoriale, non contro ".

Purtroppo, però, spiega Sardone, " il nuovo documento uscito dal Consiglio Ue è una proposta peggiorativa e antiscientifica, usata come clava con la scusa della transizione verde ". I punti critici della nuova proposta sono diversi e, prosegue l’esponente leghista, " le norme volute dall’Ue non aiuteranno affatto l’ambiente poiché le nuove modalità su packaging e riuso portano un netto aumento di emissioni di CO2, del consumo dell’acqua e l’accorciamento della vita a scaffale dei prodotti alimentari con un aumento ovvio degli sprechi ". La priorità, adesso, è quella di tutelare il testo di compromesso sviluppato dal Parlamento " con una sospensione dei triloghi per dare il tempo di valutare adeguatamente lo studio di impatto, rimandando il dossier a dopo le elezioni ".