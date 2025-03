Sopravvivere alla Ue

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo confessiamo. Da veri intellettuali quali siamo, a tarda sera, deposto il tomo di Kant, amiamo distrarci guardando i video più stupidi sui social. E ieri ne abbiamo trovato uno straordinario. Molto divertente. E solo alla fine ci siamo accorti che era vero.

Comunque, era il video in cui la commissaria Ue per la Gestione delle crisi una signora che si chiama Hadja Lahbib e che occupandosi di sicurezza dell'Europa ovviamente è di origini algerine spiegava che l'Europa potrebbe essere aggredita e mostrava una borsa della resilienza (ha detto proprio così: «resilienza») di cui tutti i cittadini dovranno munirsi. «Un kit con dieci cose per sopravvivere 72 ore». Fiammiferi, accendino, torcia e cosa che ci ha dato grande soddisfazione denaro contante, perché in una crisi «Cash is king» e le carte di credito sono solo pezzi di plastica. Ma va? Ah. Dovremmo anche acquistare milioni di coltellini multiuso dall'unico Stato non Ue. La Svizzera. Geniale.

Altre cose che ci sentiamo di consigliare per il kit. Bandierina arcobaleno, copia del Manifesto di Ventotene, tappi di plastica tanti tappi di plastica , assorbenti per uomini, monopattino elettrico.

Beh.

Se la strategia era quella di incutere timore per giustificare un'emergenza decisa non si sa da chi né contro cosa, allora il video non funziona. Più che spaventare fa ridere. Lei che sembra una hostess, la musichetta, le risatine È come l'Europa attuale. Ridicolo.

Mah. Iniziamo a pensare che l'unica garanzia per sopravvivere all'Unione europea sia uscirne.