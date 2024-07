"Sostegno all'Ucraina". La risoluzione Ue divide centrodestra e Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Parlamento europeo approva la risoluzione (non vincolante) sull'appoccio all'Ucraina: 495 i voti a favore, 137 contrari e 47 astenuti. Le forze di centrodestra si dividono: La Lega vota contro l'intero testo in linea con il gruppo dei Patrioti, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia si astengono, in linea con la posizione adottata dal governo Meloni nella parte in cui il Parlamento Ue "sostiene fermamente l'eliminazione delle restrizioni all'uso dei sistemi di armi occidentali forniti all'Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo". Una parte ha spaccato anche la delegazione del Partito Democratico. La risoluzione è comunque passata senza modifiche.

Un altro punto controverso riguarda la "condanna" da parte dell'Emiciclo della "recente visita del primo ministro ungheresealla Federazione russa". Astensione dianche su questo punto, ma il testo è comqune passato.