Elisabetta Belloni e la nomina in Ue. Cosa farà per la von der Leyen

Ascolta ora 00:00 00:00

Elisabetta Belloni è stata designata consigliere diplomatico della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Confermate, dunque, le voci circolate subito dopo l’addio alla guida del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), avvenuto lo scorso 15 gennaio, ma smentite dalla diretta interessata. La notizia lanciata dal Foglio è stata confermata dall’Adnkronos, che ha potuto visionare il documento, la funzionaria è stata nominata Chief Diplomatic Adviser e riporterà direttamente alla presidente, nell'ambito di IDEA, il servizio di consulenza della Commissione che "fornisce idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali". Sempre da IDEA sarà scelto il team che la affiancherà nel mandato, e lavorerà a stretto contatto con il Segretariato generale.

Belloni avrà presso l'esecutivo europeo un contratto iniziale di due anni, rinnovabile, per un massimo di 220 giorni di lavoro all'anno. "Lunedì o martedì sarò a Bruxelles per definire i dettagli della mia nomina a consigliere diplomatico della presidente della Commissione europea" ha confermato la romana, con un passato da ambasciatrice e segretario generale della Farnesina: "Non ho ancora firmato, ma certamente ho dato la mia disponibilità".

Nonostante le nette smentite di due settimane fa, la Belloni ha dunque deciso di lasciare il Dis per lavorare al fianco della presidente della Commissione europea. “Non c’è nessun altro incarico”, la sua precisazione dopo le dimissioni dalla guida del Dis.

Ricordiamo che il suo nome era già circolato per la successione a Sergio Mattarella al Quirinale nel gennaio del 2022 anche per l’apprezzamento bipartisan di cui godeva. Al suo posto al vertice dell'intelligence italiana è stato nominato Vittorio Rizzi, ex vicedirettore dell’Aisi.