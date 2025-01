Dal Fantaski ai boschi incantati, qui il divertimento vince sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Trentino si gioca la partita delle località family friendly, scendendo in tavola con un poker d'assi composto da Val di Fassa, Paganella, Val di Sole e Alpe Cimbra. In Val di Fassa, tra Dolomiti ricamate, tutto è misura di famiglia. Sfilano tapis roulant, mini-escursioni con le ciaspole in boschi incantati, giri in motoslitta, baby fiaccolate, pupazzi e battaglie di palle di neve, igloo, oltre a cinque scuole sci con Sigillo d'Oro, asili e baby park sulla neve. Come, a Moena, il Fiabilandia - Prato di Sorte, regno del divertimento assicurato tra igloo di ghiaccio, mega gonfiabili, scivoli e casette. Cambia lo scenario, ma resta la montagna a misura di bambino anche in Paganella. Qui sono sci e piste a farla da padroni, a far, soprattutto, la gioia dei bambini. Con otto scuole di sci specializzate in percorsi per bambini e una serie di discese ampie, soleggiate e sicure, diventa immediato per i più piccoli familiarizzare con gli sci, impratichirsi e, discesa dopo discesa, diventare sempre più bravi e indipendenti.

Non solo sci, per loro anche slittino su un tris di discese, composto dalla pista Meriz che, raggiungibile in seggiovia da Fai della Paganella, si sviluppa per quasi un chilometro in mezzo al bosco, e dalle piste Scoiattolo e Bambi, raggiungibili, invece, da Molveno.

A completare la proposta offerta sull'Altopiano della Paganella, la 15esima edizione invernale del Dolomiti Paganella Family Festival, in scena dal 12 al 19 gennaio (www.visitdolomitipaganella.it).

Passando in Val di Sole, ecco la bellezza di otto family park presenti nelle tre skiarea di riferimento della valle. Sono spazi sicuri per imparare a sciare o divertirsi tra gonfiabili e discese in slittino. In ciascuno, accanto ad attrezzature, giochi e attività ad hoc per bambini, anche la presenza di maestri di sci dediti - da una parte - ad aiutare i piccoli montanari a salire e scendere da tapis roulant e giochi gonfiabili e - dall'altra parte - a intrattenerli in modo da regalare a loro giornate all'insegna della spensieratezza e ai genitori del sano relax. Perché con i figli ben accuditi, possono davvero concedersi qualche fuga sulla neve e sosta in rifugio.

Nel ventaglio di family park, spicca il Fantaski a Passo Tonale. Si tratta di un parco di divertimento sulla neve con un'area giochi che offre due facili piste da sci complete di tapis roulant e una serie di attività ed esperienze. Una su tutte, «Come in una favola», escursione in slitte trainate da Jenny e Gelo, una coppia di biondi cavalli avelignesi che accompagna tra i boschi argentati e porta, con la brezza che arrossisce il volto, in agriturismi tipici per cene a base di prodotti a chilometri zero. Ecco che i piccoli buongustai possono rifocillarsi con gustosi piatti di speck, formaggi di malga, canederli, polenta e, per finire in dolcezza, fette extralarge di strudel fatto in casa. L'escursione dura circa tre ore e costa 25 euro fino a 12 anni, 45 euro dai 12 anni in su. (iwww.visitvaldisole.it).

A chiudere in grande stile il poker, la proposta offerta sull'Alpe Cimbra, con «Family Emotion». Un nome, un programma o, meglio, un pacchetto vacanza a misura di famiglia che raccoglie strutture, servizi e attività ad hoc per adulti e bambini.

Oltre all'iscrizione alla scuola di sci, nella formula sono previste esperienze che, organizzate dai dodici alberghi del circuito, svelano ai più piccoli la magia dell'inverno su questi monti. Per loro giochi e risate nei baby park, «lanternate» nei boschi, laboratori creativi, slittinovia, tubing, uscite accompagnate per dare svago ai figli e tempo libero a mamma e papà (www.alpecimbra.it).