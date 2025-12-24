Fare i biscotti o andar su Marte. Divertirsi ai Lab

Seguendo il motto "le feste sono una cosa seria" il Museo della Scienza presenta una carrellata di attività natalizie per incuriosire e divertire ad ogni età.

Gli spazi di via San Vittore saranno aperti da venerdì 26 a mercoledì 31 dicembre e da venerdì 2 a martedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 18.30. Il Playlab è uno spazio gioco di 400 metri quadrati adatto dai 3 ai 6 anni: ogni ambiente e ogni attività sono studiati per rendere i piccoli protagonisti del loro apprendimento, invitandoli a scoprire quanto sta intorno attraverso l'osservazione, l'interazione, l'esplorazione e il racconto come azioni fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo. Da non perdere il nuovo percorso Il cielo in una stanza nello spazio Atelier, dedicato all'esplorazione della volta notturna e alle costellazioni.

Fra le nuove attività ci sono Disegnare con le ombre nella Tinkering Zone in cui si potranno raccontare storie di Natale usando ombre e immaginazione, Foreste in miniatura nell'iLAB Biotecnologie in cui giocare con foreste in miniatura, muschio e microscopi, Biscotti del futuro nell'iLAB Alimentazione per mettersi alla prova con gelato e biscotti del futuro. E ancora scomporre i colori e far reagire sostanze partecipando a Paesaggi d'inverno nell'iLAB Chimica, Intrecci di Natale e Natura in Cartolina per lasciarsi ispirare dall'antica arte tessile e dalla botanica del Rinascimento per dare vita a decorazioni, ghirlande, biglietti d'auguri e addobbi sorprendenti nell'iLAB Leonardo.

Aperti a rotazione anche il nuovo iLAB Sostenibilità per sperimentare connessioni in un'esperienza coinvolgente e immersiva per scoprire che cos'è un sistema, esplorare le sue caratteristiche e riflettere sul ruolo di ogni elemento incluse le nostre azioni quotidiane e l'iLAB Genetica in cui mettere in tasca il proprio Dna e costruire orti stellari.

Da non perdere le attività nel laboratorio iLAB Digital Steam, dove ci

si può immergere nell'arte digitale, tra sound art, proiezioni interattive. I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno mettersi nei panni di un equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso nel laboratorio Base Marte.