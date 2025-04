Calo del testosterone: quali effetti sugli uomini?

La carenza di testosterone, nota anche come ipogonadismo o deficit di testosterone (TD), si riferisce a una condizione in cui il corpo non produce una quantità sufficiente di ormone sessuale maschile (testosterone).

Cos'è il testosterone negli uomini? Qual è il suo ruolo?

È un ormone prodotto principalmente dai testicoli negli uomini. Svolge un ruolo importante nella produzione di nuovi globuli rossi, nell'aumento della massa e della forza muscolare, nella salute sessuale, nel mantenimento della produzione di sperma e nel miglioramento della densità ossea.

Carenza di testosterone e andropausa: quali sono le differenze con la menopausa?

Il termine andropausa viene utilizzato per la sua somiglianza con la menopausa, ma gli operatori sanitari concordano ormai nell'utilizzare la terminologia di carenza di testosterone (TD). Negli uomini, la diminuzione dei livelli di testosterone è progressiva (1% all'anno a partire dai 30 anni) e varia da persona a persona. Da notare inoltre che la carenza di testosterone è un fenomeno spesso parziale, mentre la menopausa rappresenta la cessazione definitiva della produzione di estrogeni e progesterone.

"Perché mi manca il testosterone?" Possibili cause

Cause fisiologiche

Con l'età, generalmente intorno ai 60/70 anni, i livelli di testosterone diminuiscono e si parla di ipogonadismo.

Cause patologiche

Problemi medici come disturbi ormonali, traumi ai testicoli, malattie croniche (come il diabete), malattie del fegato, trattamenti medici come la chemioterapia o anche condizioni genetiche come la sindrome di Klinefelter (un'anomalia dovuta alla presenza di un cromosoma X in più). Anche i tumori dell'ipofisi (situati vicino alla ghiandola pituitaria nel cervello, nota anche come ipofisi), l'HIV/AIDS e uno stile di vita sfavorevole caratterizzato da stress eccessivo, mancanza di sonno, cattiva alimentazione e uno stile di vita sedentario possono contribuire a bassi livelli di testosterone. L'uso e abuso di certi farmaci, tra cui gli steroidi anabolizzanti possono indurre questa condizione.

Quali sono i sintomi del basso livello di testosterone?

I sintomi del basso livello di testosterone (LT) sono vari. Possono essere classificati in due categorie: sintomi sessuali e non sessuali

Sintomi sessuali: calo della libido , difficoltà a raggiungere o mantenere l’erezione e perdita delle erezioni notturne.

Sintomi non sessuali: i più comuni sono stanchezza, diminuzione della massa muscolare, aumento del tessuto adiposo, irritabilità, scarsa memoria, vampate di calore , diminuzione dei peli corporei e cattivo umore, a volte accompagnati da depressione.

Testosterone: un chiaro legame con le ossa

Proprio come gli estrogeni sono importanti per la salute delle ossa nelle donne, il testosterone è importante per la struttura del sistema scheletrico negli uomini, con un conseguente aumento del rischio di osteoporosi e fratture.

In caso di sintomi, chi consultare? Quali esami fare?

Il medico di base sarà il primo professionista sanitario a cui rivolgersi in caso di sintomi o semplice sospetto di carenza di testosterone. Questo reindirizzerà quindi a uno o più specialisti ( endocrinologo , sessuologo o urologo) che si prenderanno cura di questo disturbo e saranno in grado di stabilire un piano di trattamento appropriato.

Come si effettua la diagnosi medica?

Se viene diagnosticata o sospettata una carenza di testosterone, il medico eseguirà un'anamnesi (domande rivolte al paziente per comprendere la sua storia medica e familiare), oltre che un esame fisico e degli esami di laboratorio.

Esame fisico

Il medico esamina diversi punti del paziente:

indice di massa corporea (BMI) o misurazione della circonferenza della vita ;

valutazione dei peli corporei;

ingrossamento della ghiandola mammaria ( ginecomastia );

dimensioni, consistenza dei testicoli

Test di laboratorio

Se necessario, è possibile eseguire un esame del sangue con misurazione del testosterone totale . I risultati però devono essere presi con cautela. Gli standard di laboratorio sono restrittivi e, sebbene venga mantenuta la soglia di 3,5 ng/ml, un livello considerato normale non lo è automaticamente per tutti i pazienti. Pertanto, non si dovrebbe esitare a effettuare un trattamento sperimentale in caso di forte sospetto senza argomentazioni biologiche.

La misurazione del testosterone totale non sembra essere la migliore rappresentazione del testosterone per tutti i pazienti. Infatti, con l'età, la globulina che lega gli ormoni sessuali, la globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG), aumenta. Questa glicoproteina si lega agli ormoni sessuali, in particolare al testosterone. Una porzione maggiore di testosterone si legherà a questa proteina e quindi verrà effettivamente inattivata. Un migliore riflesso ormonale si otterrebbe quindi con il dosaggio di testosterone biodisponibile o meglio, di testosterone libero.

Prima di prescrivere qualsiasi trattamento, il medico deve in ogni caso accertarsi dell'assenza di cancro alla prostata, mediante esplorazione rettale digitale e dosaggio del PSA totale (antigene prostatico specifico).

Come aumentare i livelli di testosterone? Trattamenti disponibili

Oggi sono disponibili diverse soluzioni per aumentare il livello di testosterone :

Capsule da assumere per via orale durante i pasti: non forniscono concentrazioni stabili di testosterone e il loro assorbimento varia a seconda del contenuto lipidico dei pasti.

Gel transcutaneo : applicato quotidianamente, offre una buona stabilità delle concentrazioni di testosterone.

Iniezione intramuscolare una o due volte al mese

L'efficacia e la tollerabilità del trattamento saranno generalmente valutate tra 3 e 6 mesi dopo l'inizio della terapia. Oltre al dosaggio biologico del testosterone, sarà necessaria una rivalutazione clinica completa del paziente, sapendo che alcuni sintomi potrebbero richiedere più tempo per migliorare.

Quali sono gli effetti collaterali dell'uso del testosterone?

I potenziali effetti della terapia con testosterone possono includere: irritazione cutanea (acne, rossore, ecc.

), problemi respiratori durante il sonno (apnea notturna), problemi al fegato, ginecomastia (proliferazione benigna di grasso o ghiandole mammarie negli uomini), policitemia (aumento anomalo dell'emoglobina e della conta dei globuli rossi), pressione alta, peggioramento del cancro alla prostata (se presente), ecc.

Controindicazioni alla terapia ormonale sostitutiva?

L'integrazione di testosterone è generalmente sconsigliata ai pazienti affetti da cancro alla prostata ma anche in caso di gravi malattie del fegato.