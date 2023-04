Covid, cos'è la nuova variante "camaleontica" scoperta in Polonia

Sembrava che ce ne fossimo quasi liberati visto che da Omicron in poi il Covid-19 è stato sempre meno aggressivo e più simile all'influenza ma gli esperti mettono adesso in luce quanto scoperto in Polonia dove in alcuni allevamenti di visoni è stata riscontrata una variante mai vista prima perché riesce a nascondersi, camuffarsi, ed è simile a uno dei primi ceppi che è circolato tra il 2020 e il 2021 in alcuni Paesi europei.

Le contromisure

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Eurosurveillance dove viene descritto questo " lignaggio criptico " del virus come il " possibile risultato di una circolazione prolungata non rilevata in un serbatoio animale sconosciuto " al momento. La cosa fondamentale è che non è stato registrato, finora, nessun caso sull'uomo. Rispetto alla variante che, invece, tre anni fa colpì l'uomo, in questa sono state rinvenute circa 40 mutazioni. Se per ora va tutto bene, gli esperti ipotizzano la possibilità " di un'evoluzione indipendente del virus, che può rendere gli stessi animali una sorgente per futuri focolai con nuovi ceppi ": per questa ragione è già in atto una sorveglianza maggiore anche negli animali selvatici. Il motivo per cui è considerata una variante che si mimetizza è dovuto al fatto che anche gli animali positivi non mostravano segni della malattia.

Cosa accade con la variante Arturo

Come abbiamo visto di recente sul Giornale.it, la nuova sottovariante di Omicron si chiama Arturo dove, dopo aver raggiunto in minima parte anche il nostro Paese (pochissimi casi che non destano preoccupazione), si sta diffondendo anche negli Stati Uniti. " Le sottovarianti di Omicron si susseguono e continueranno a susseguirsi. Una sostituirà l'altra, stagione dopo stagione. Possibile che la cosidetta Arturo possa creare una piccola impennata di casi Covid prima dell'estate ", ha dichiarato all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, prof. di Igiene all'Università del Salento.