Fedez, ulcere ed emorragia. "Mi hanno salvato la vita"

Nel bel mezzo della settimana della moda di Parigi, la donna senza la quale il fashion system non «si regge», ha ricacciato tutte le sue cose in valigia ed è salita sul primo volo disponibile: direzione Milano. Con lei, la sua migliore amica, l'influencer Chiara Biasi. Chiara Ferragni ha abbandonato le sfilate e la Tour Eiffel in tutta fretta per precipitarsi a casa dove il marito, Fedez, è stato ricoverato d'urgenza giovedì al pronto soccorso all'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano (che «non conferma e non smentisce»). E dove si trova tuttora nel reparto di chirurgia.

Oltre alla partenza improvvisa dell'imprenditrice, a gettare nell'apprensione i fan del rapper, nell'arco della giornata, è stato il fatto che più o meno nelle stesse ore di ieri, Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio in coppia con Fedez (da quando Luis Sal non fa più parte del podcast) in diretta su Twitch, ha invitato il pubblico dei social: «Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro». Anche altri «indizi» sparsi sui social da Chiara non hanno fatto che alimentare il sospetto che Fedez non stesse affatto bene e che attorno a lui ci fosse parecchia preoccupazione. La Ferragni ha postato una foto delle sue mani intrecciate a quelle dell'amica Biasi sul volo di ritorno da Parigi, «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un'emergenza» è stata la frase a corredo dell'immagine. E una volta a Milano, la modella ha pubblicato le sue foto in compagnia dei figli (Leone e Vittoria), con un «emoticon» in mezzo allo scatto: le mani giunte in preghiera e un cuore. Neppure il fatto che Federico Lucia sia in onda a X Factor su Sky era servito a rassicurare il suo pubblico, dal momento che le puntate di «audition» in onda in questi giorni sono state registrate. Fedez era però l'unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana. E dopo i post di Chiara gli amici della coppia non avevano aggiunto altri commenti sui profili. Ma in serata, un post su Instagram dello stesso rapper ha liberato l'ansia e confermato il tutto: «Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita». Fedez era stato ricoverato il 22 marzo 2022 al San Raffaele di Milano dopo la diagnosi di un raro tumore neuroendocrino del pancreas, però operabile. Lui stesso ha condiviso le fasi della malattia sui social, raccontando la paura, la rabbia, le lacrime. Certi giorni la fatica immane nel tentativo di fare le cose più banali ma anche la gioia nel poter stare finalmente, una volta dimesso, con i suoi bambini. Il cantante aveva parlato anche della depressione che lo aveva colpito dopo i problemi di salute e per la quale, inizialmente, i medici avevano sbagliato cura. Poi però il problema era rientrato e oltretutto solo lo scorso 12 maggio, aveva pubblicato un post pieno di sollievo: «L'ansia che mi mette fare la risonanza... Visita di controllo, a un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata».

Ora il nuovo ricovero «urgente». Sul web, per tutto il giorno, si erano rincorse le ipotesi più disparate. Come quelle che parlavano di un Fedez di nuovo depresso, «sotto tono» e «spento» al tavolo dei giudici di X Factor e dopo le liti con la moglie al Festival di Sanremo (dove il cantante aveva ricambiato il bacio pubblico di Rosa Chemical e aveva tolto la scena alla Ferragni co-conduttrice). E poi erano quattro giorni Federico non condivideva foto né video sul Instagram. A spegnere dubbi e timori, in serata, il diretto interessato.