Dal tumore alla depressione fino al virus: gli ultimi difficili anni di Fedez

Le ultime notizie danno Fedez ricoverato in ospedale per ulcera gastrica. Secondo indiscrezioni non ancora verificate, il rapper sarebbe stato operato a seguito di alcune emorragie dovute presumibilmente alle ulcere. Se le voci venissero confermate si tratterebbe dell'ennesimo problema di salute, che il rapper si vede costretto ad affrontare da un anno e mezzo a questa parte. Dalla scoperta del tumore al pancreas, diagnosticato a marzo dello scorso anno, infatti, Federico Lucia ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione costellato da inconvenienti, depressione e altri malanni.

La scoperta del tumore

Il 17 marzo 2022 Fedez annuncia di avere un tumore al pancreas. Una rara neoplasia neuroendocrina diagnosticata in tempo, per la quale il rapper si sottopone a un delicato intervento chirurgico. Operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, il cantante rimane ricoverato fino al 31 marzo e poi viene dimesso per un lento e progressivo ritorno alla normalità. La fase post-operatoria è la più delicata per Fedez, che arriva a perdere oltre dieci chili a causa di un regime alimentare più rigido dovuto alla rimozione di alcuni organi.

I nuovi controlli medici

Ristabilitosi in tempi record, Fedez torna sul palco a giugno 2022 con il maxi concerto benefico LoveMi, ma a settembre si sottopone a nuovi accertamenti medici. Dopo una risonanza magnetica di routine per valutare il buon esito dell'intervento di marzo, Federico Lucia rivela: " L'esame istologico evidenza che il tumore non ha preso i linfonodi e del cancro non c'è più traccia ". La guarigione fisica non va di pari passo, però, con quella psicologica. Il tumore ha destabilizzato e traumatizzato Fedez che, tra la paura della morte e la voglia di reagire, va in depressione.

La depressione e il post Sanremo

A febbraio, quando Fedez e Chiara Ferragni sono protagonisti al festival di Sanremo, Fedez è già sotto psicofarmaci ma la terapia non lo fa stare meglio e i medici optano per un cambiamento di cura, che gli provoca una serie di effetti collaterali. Sui social il rapper appare in forte difficoltà, si esprime male e sembra essere su di giri così, alla fine, arriva la confessione: " Ho subito l'effetto rebound, oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo mi ha provocato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso ". L'ennesima battuta d'arresto dopo un anno difficile.

L'apatia e il fuoco di Sant’Antonio

Con la nuova cura tutti si aspettano che Fedez torni quello di un tempo, ma le aspettative vengono tradite. Il rapper torna in tv come giudice di "X Factor" a giugno per registrare le nuove puntate, ma l'apatia e quella sensazione di essere poco presente si vede chiaramente in video. "Sta male, si capisce", dicono in molti sul web e - a seguito della polemica esplosa attorno a Morgan per i fatti di Selinunte - Fedez spiega che ad agosto non si è sentito bene a causa del fuoco di Sant'Antonio. Da allora il marito di Chiara Ferragni si è mostrato su Instagram nella sua quotidianità, ma il suo volto ha sempre lasciato trasparire una certa sofferenza, che oggi potrebbe spiegarsi nel ricovero d'urgenza in ospedale.