Gastroscopia con videocapsula: anteprima mondiale al Gemelli

Nel prossimo futuro promette una netta rivoluzione quando un paziente necessita di una gastroscopia: addio al tubo così fastidioso e alla sedazione, bevenuta alla videcapsula che si ingerisce come fosse una pillola che mostra agli esperti le lesioni all'interno dello stomaco e del duodeno grazie all’intelligenza artificiale. Si chiama NaviCam Stomach System, è nata in Cina ma sarà utilizzata per la prima volta a Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove è stata presentata nel corso del Congresso Endolive (24-26 maggio).

Ecco come funziona

Gli addetti ai lavori hanno mostrato grande interesse per questa innovazione tecnologica e scientifica. " La video-pillola che il paziente inghiotte ha le dimensioni di una compressa di paracetamolo", si legge sul comunicato. Si effettuerà, quindi, la prima " g astroscopia senza tubo" spiegata dal professor Cristiano Spada, Direttore della UOC Endoscopia Digestiva Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Professore Ordinario di Gastroenterologia, Università Cattolica, Campus di Roma. "La videocapsula è utilizzata da anni per lo studio dell’intestino tenue – afferma il prof. Spada – ma finora non era stato possibile applicare questa tecnologia allo stomaco per questioni anatomiche".

La differenza con il passato

Infatti, l’intestino tenue è un "tubo" grande soltanto 3 cm di diametro " all’interno del quale la videocapsula progredisce naturalmente; al contrario, lo stomaco assomiglia più a un ‘sacco’ e per visualizzarlo con una videocapsula è necessario controllarne da fuori il movimento", ha aggiunto l'esperto. In una prima versione usata qualche tempo fa c'era alla base un sistema magnetico che riusciva a muovere la videocapsula ma con il nuovo oggetto presentato al Gemelli sono stati enormi i passi avanti. " La videocapsula è 'robotizzata' e dunque si muove in autonomia all’interno dello stomaco, come un aereo controllato da un pilota automatico".

Una sorta di "Google map"

La tecnologia con la medicina e la scienza sono arrivati a creare un oggetto che invia la propria posizione precisa al millimetro come fosse un navigatore satellitare: NaviCam invia in tempo reale la zona che sta esplorando (fondo, cardias, piloro, corpo dello stomaco, antro, duodeno) ed è soprattutto in grado di individuare e analizzare lesioni anche molto piccole con enorme precisione ma evitando i disagi della classica gastro-duodenoscopia convenzionale che necessita della sedazione del paziente. La videocapsula, grande come una pillola di un qualsiasi antibiotico o paracetamolo pesa soltanto 5 grammi è lunga 27 mm e il suo diametro è di 11,8 mm: una volta mandata giù con un bicchiere d'acqua la telecamera va subito in azione inviando informazioni dall’esofago in giù: un registratore cattuterà le immagini che poi vengono esamintate in tempo reale e successivamente. L'eliminazione dall'organismo avviene in maniera naturale come dopo la digestione dei cibi.

Cosa sta per cambiare