Infarto e mortalità, rischi inferiori con la corretta alternanza luce-buio: cosa significa

Tutti sappiamo che il sonno notturno è un alleato fondamentale di benessere e aiuta a prevenire numerose malattie così come fare sport e stare attenti alla dieta e numerosi altri esempi ma finora si conosceva ben poco sul ruolo della luce: alcuni ricercatori della Flinder University, in Australia, hanno scoperto che essere esposti a poca luce durante il giorno e troppa durante le notte altera il ritmo circadiano con un rischio maggiore di morire per infarti e malattie cardiovascolari.

Lo studio

Gli scienziati hanno monitorato circa 90.000 persone nel Regno Unito che hanno trascorso una settimana con dispositivi indossati nel polso e con sensorii luminosi: da qui hanno analizzato il rischio di morire nei successivi otto anni. In pratica, chi durante la notte è stato più esposto alla luce invece del buio ha avuto un rischio di morire prematuramente più elevato compreso tra il 21-34% rispetto a coloro i quali hanno passato la maggior parte delle ore (da mezzanotte all'alba) al buio. Lo studio è pubblicato su Pnas con un titolo chiaro e inequivocabile: " Notti più luminose e giornate più buie prevedono un rischio di mortalità più elevato".

Cosa accade durante il giorno

Per quanto riguarda le giornate accade la cosa inversa con il medesimo risultato finale: le persone che erano più esposte alla luce (in linea con i bio-ritmi) avevano un rischio di morire più basso e compreso tra il 17 e 34% rispetto agli amanti del buio o chi si trovava a trascorrere gran parte delle ore in ambienti con scarsa illuminazione. Da questi risultati si evince che la luce è un " fattore di rischio emergente per la cattiva salute e la longevità" , afferma Daniel Windred, autore principale dello studio e ricercatore post-dottorato alla Flinders University in Australia. Nel dettaglio, i disturbi più importanti sono specialmente quelli relativi al metabolismo e cardiovascolari: per questa ragione gli studiosi spiegano che la luce esterna, quella naturale, è la migliore e i benefici erano costanti dal mattino presto al tardo pomeriggio.

Cosa può cambiare

Anche se erano stati fatti studi su associazione luce-mortalità, quello del Regno Unito è il primo che misura in maniera diretta con un dispositivo gli ambienti di illuminazione delle varie persone prese in esame 24 ore su 24. " È uno studio molto significativo ", ha dichiarato il dott. Charles Czeisler, primario della Divisione di disturbi del sonno e circadiani presso il Brigham and Women's Hospital e la Harvard Medical School. " Non stiamo parlando di un cambiamento marginale. Stiamo parlando di enormi aumenti del rischio associato a un fattore di rischio facilmente modificabile ", aggiunge. " Stimiamo che le persone con giornate luminose e notti buie potrebbero vivere fino a cinque anni in più rispetto alle persone con notti luminose e giornate buie ", afferma Windred.

Gli accorgimenti da adottare

Insomma, è altamente sconsigliato stare sotto una luminosità eccessiva di notte e preferire il buio durante il giorno: anche se in questo studio è evidenziata soltanto una correlazione, i risultati confermano decenni di ricerche che indicano che il nostro moderno rapporto con la luce può rivelarsi disastroso per i nostri ritmi circadiani influenzando sonno, pressione sanguigna, la funzione ormonale e tante altre. " Stiamo inondando la notte di una luce che prima non era possibile e ci proteggiamo dalla luce durante il giorno ", aggiunge Czeisler.

" L'interruzione dei ritmi circadiani del corpo è collegata allo sviluppo della sindrome metabolica, del diabete e dell'obesità ed è anche fortemente implicata nello sviluppo di malattie cardiometaboliche tra cui infarto miocardico, ictus e ipertensione ”, ha chiarito uno dei ricercatori in una nota dell’università.

" Lo studio, condotto su un campione significativo di popolazione e un adeguato periodo osservazionale mette in luce sostanzialmente due aspetti – ha dichiarato a Repubblica il prof. Stefano Carugo, Direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare all’Irccs Policlinico-Università di Milano.

In primo luogo vediamo che il sonno (almeno 6 ore) con un ritmo circadiano corretto fanno bene al cuore. Ma si osserva anche come il rischio di eventi cardiovascolari sia maggiore nelle ultime ore del sonno e se questo è interrotto

".