"Mip-C": cos’è la nuova malattia autoimmune collegata al Covid

L'allarme arriva direttamente dal Regno Unito dove è stata individuata da alcuni ricercatori internazionali una malattia autoimmune, potenzialmente mortale, direttamente collegata all'infezione con il virus del Covid. Sulla rivista eBioMedicine è stato pubblicato lo studio dal titolo " Autoimmunità Mda5 e polmonite interstiziale contemporanea alla pandemia di Covid-19 (Mip-C)", quest'ultima sigla a indicare il tipo di problematica.

Di cosa si tratta

Tutto nasce dallo Yorkshire, contea nel nord dell'Inghilterra, che ha visto un aumento di casi di Mip-C tra persone che avevano avuto Sars-CoV-2 con otto decessi su 60 casi presi in esame nello studio. Questa malattia è molto simile alla "dermatomiosite anti-Mda5 positiva", un'altra grave patologia che può far sorgere una polmonite interstiziale e, nei casi più rari e complicati, anche al decesso. La preoccupazione dei ricercatori risiede nel fatto che negli ultimi anni il Regno Unito ha visto un aumento dei casi che riguardano la dermatomiosite anti-Mda5 positiva ma, questa volta, anche gli asintomatici del Covid o chi lo ha contratto nelle forme più banali rischiano (sempre molto rara) la Mip-C.

Quali sono i sintomi

La ricerca internazionale è partita grazie a una mail del prof. Dennis McGonagle, Università di Leeds, il quale ha chiesto a una collega dell'Ateneo se fosse interessata a cercare di svelare un mistero legato a Covid. Il professore ha spiegato che McGonagle oltre a casi lievi di Covid, nella popolazione dello Yorkshire la rara malattia autoimmune. Come si riconosce? Gli esperti spiegano che tramite gli strumenti è possibile rilevare sui polmoni gravi cicatrici polmonari collegate anche a sintomi reumatologici ma, più in generale, campanelli d'allarme sono le eruzioni cutanee, artrite e dolori muscolari. In pratica, la Mis-C sfocerebbe in sintomatologia specialmente su polmoni, pelle e muscoli. Rispetto alla già conosciuta Mda5, questa si caratterizza specialmente per una progressione diversa che, come detto, in casi rari può portare anche alla morte.

Il parere degli esperti

" La sfortuna di questa patologia, che evidenzia la presenza di autoanticorpi che si formano a causa della similitudine del virus con antigeni che invece sono collegati a questo enzima, fa sì che si determini il meccanismo che provoca una problematica a livello cutaneo-muscolare, che poi degenera a livello polmonare ", ha spiegato a FortuneItalia il virologo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano.

Sull'argomento è intervenuto anche il collega Massimo Andreoni, Direttore scientifico della Simit (Società Italiana di Malattie Infettive) e professore ordinario all'Università Tor Vergata di Roma, che all'AdnKronos ha spiegato che questo e altri studi " stanno accendendo una luce su come Sars-CoV-2 possa scatenare malattie autoimmuni, Mip-C non sarà l'unica". Era già un'ipotesi che la dermatomiosite potesse svilupparsi a causa di un virus " e oggi sappiamo che è molto probabilmente il Covid ha un ruolo", sottolinea Andreoni.