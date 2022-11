Influenza o Covid? Ecco come riconoscere i sintomi

Altro che Covid: la cosiddetta pandemia che ormai resiste soltanto nei numeri settimanali della variante Omicron non ha fatto i conti con l'influenza stagionale che quest'anno circola velocemente e in anticipo rispetto al calendario invernale. Come abbiamo visto sul Giornale, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha invitato alla vaccinazione per un virus che non è diventato più aggressivo ma che trova, quest'anno, terreno fertile dopo due anni di distanziamento e mascherine in cui ha fatto fatica a circolare.

"I casi salgono"

Non siamo ancora a dicembre e i numeri sono già cinque volte più alti rispetto alle stagioni passate tant'é che gli esperti ipotizzano che il picco di casi possa arrivare intorno alle festività natalizie. " I casi stanno salendo. Stiamo assistendo a molte patologie influenzali e simil Covid", ha dichiarato a Repubblica il dott. Iacopo Periti, medico di famiglia e membro del comitato direttivo della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) di Firenze. Come accennato, Periti spiega che avremo una forma influenzale più aggressiva " perché mancherà una parte di immunità naturale che si creava tutti gli anni ".

Differenza influenza-Omicron

Come fare, in questo periodo, a distinguerla dal Covid? L'influenza è caratterizzata da febbre (anche alta) e tosse: senza questi due cardini che vengono spesso accompagnati dal classico raffreddore e dai dolori muscolari difficilmente si tratta del virus stagionale. " In questo periodo sta girando anche una virus, chiamato erroneamente influenza, che è però una forma gastrointestinale ", ha spiegato al quotidiano. Ecco, ciò significa che nella stragrande maggioranza della popolazione, il Covid è molto meno aggressivo e dà sintomi che si risolvono spontaneamente in pochissimi giorni.

La popolazione più colpita

In questa fase, la circolazione influenzale riguarda soprattutto i giovanissimi che non sono vaccinati: la fascia d'età è quella tra 0 e 4 anni ma anche tra i 5 e i 14. Per fortuna, invece, tra gli over 65 non si registrano criticità " perché probabilmente ormai da oltre un mese molti si stanno vaccinando per l'influenza ", osserva Periti. Come detto, se è vero che sono gennaio e febbraio i mesi per eccellenza con più italiani a letto, quest'anno si anticiperà alle prossime due settimane e agli inizi del nuovo anno. L'esperto spiega che questa stagione ricorda quella del 2009-2010, ormai più di dieci anni fa e per questo definita " un po' anomala ".