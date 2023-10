I portieri di calcio hanno la mente diversa dagli altri. Lo studio svela il perché

Sono più veloci e reattivi perché devono stare attenti a non prendere gol ma alcune capacità sono soltanto loro: i portieri di calcio presentano notevoli differenze non soltanto rispetto ai propri compagni di squadra ma anche verso tutta la popolazione per le loro capacità multisensoriali e per l'elaborazione delle informazioni.

Cosa dice lo studio

Questo particolare aspetto è stato dimostrato da uno studio pubblicato su Current Biology da un team di ricerca internazionale partendo dall'ipotesi che i portieri professionisti " avrebbero mostrato una migliore elaborazione temporale multisensoriale rispetto alle loro controparti in campo", scrivono gli studiosi. Nel caso specifico, sono stati presi in esame 60 volontari divisi in tre gruppi: portieri professionisti, calciatori professionisti di altri ruoli e alcuni pari età non professionisti. Tutti si dovevano cimentare in alcune prove visive e uditive che impegnassero i sensi principali che vengono utilizzati durante una gara di pallone.

" A differenza degli altri giocatori di calcio, i portieri devono giungere a migliaia di scelte, nel minor tempo possibile, sulla base di informazioni sensoriali limitate o incomplete ", ha spiegato il prof. Michael Quinn della Dublin City University, primo autore dello studio, ex portiere professionista in pensione e figlio dell'ex nazionale irlandese Niall Quinn. " Questo ci ha portato a pensare che i portieri possiedono una maggiore capacità di combinare le informazioni provenienti dai diversi sensi; ipotesi che è stata confermata dai nostri risultati ".

I risultati, infatti, hanno messo in luce che i portieri hanno una migliore "stima audiovisiva" rispetto a tutti gli altri riuscendo a separare meglio i segnali sensoriali rispetto agli altri due gruppi. Cosa vuol dire? Quando un calciatore, per esempio, calcia il pallone, chi sta tra i pali utilizza non soltanto le informazioni visive sullo spostamento del pallone ma anche l'udito per sentire il suono prodotto dal calcio. E poi, hanno sviluppato anche segnali multisensoriali sugli spostamenti degli attaccanti avversari, ad esempio, se coperti da una barriera o dagli altri calciatori. In quel caso, " le informazioni sensoriali saranno temporalmente disaccoppiate ", spiegano gli studiosi.