Salute, firmato un documento nazionale sulle vaccinazioni contro le malattie respiratorie

È stato firmato oggi, mercoledì 9 aprile 2025, un importante documento nazionale che unisce la voce di quattro autorevoli società scientifiche italiane per rafforzare il ruolo delle vaccinazioni nella prevenzione delle malattie respiratorie. Il testo, sostenuto da AIPO-ITS/ETS, SIMIT, SIP/IRS e SItI, contiene indicazioni chiare e basate su evidenze scientifiche sull’importanza dei vaccini contro virus e batteri responsabili di patologie respiratorie, come RSV (Virus Respiratorio Sinciziale), influenza, Covid-19, pneumococco e varicella-zoster.

L’obiettivo è semplice ma urgente: proteggere i soggetti più fragili, come anziani, bambini e pazienti con malattie croniche, spesso esposti a gravi complicazioni. Nonostante i buoni risultati ottenuti con la vaccinazione contro l’RSV nei neonati, restano indietro gli adulti, per i quali il vaccino non è ancora inserito nei calendari regionali. Eppure, solo in Europa, l’RSV provoca ogni anno quasi 20.000 morti tra gli over 60.

“La vaccinazione è un elemento chiave per la gestione globale del paziente respiratorio”, ha spiegato Claudio Micheletto, presidente AIPO-ITS/ETS. Il documento vuole offrire una visione integrata della prevenzione, non limitata alla singola malattia ma all’intero quadro delle infezioni respiratorie. Roberto Parrella, presidente SIMIT, ha aggiunto: “Le malattie respiratorie croniche hanno un forte impatto sul sistema sanitario. Serve un approccio olistico, dove la vaccinazione sia parte integrante del percorso di cura”.

Durante l’incontro, i medici hanno rilanciato anche cinque messaggi chiave:

1. Vaccinarsi è vita, soprattutto per i più fragili.

2. No al fumo, nemico della salute dei polmoni.

3. Basta fake news, la disinformazione può fare più danni della malattia.

4. Proteggersi è un atto d’amore verso sé stessi e gli altri.

5. Vaccini gratuiti e accessibili per le categorie a rischio.

Un richiamo forte e chiaro a mettere la prevenzione al centro delle politiche sanitarie.