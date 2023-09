Schizofrenia, l’impatto negativo delle ondate di calore: cosa dice lo studio

Le sempre più frequenti ondate di calore in giro per il mondo ma soprattutto la loro durata mettono a dura prova non soltanto la tenuta fisica ma principalmente quella mentale: uno dei più importanti studi in materia ha scoperto che le persone che soffrono di schizofrenia sarebbero più esposte al pericolo di morte correlata al caldo oltre a una sofferenza maggiore durante questi eventi.

I risultati dello studio

La ricerca, pubblicata su Geo Health, ha messo in relazione il rischio di decesso su pazienti con numerose malattie croniche nella Columbia Britannica durante la feroce ondata di calore che colpì Pacifico Nord-Occidentale all’inizio dell’estate 2021: gli studiosi hanno confrontato i dati dei decessi complessivi (quindi per qualsiasi altra causa) mettendoli in relazione con gli stessi periodi degli anni precedenti riscontrando un aumento di tre volte per le persone affette da schizofrenia. " Questo studio è stato condotto per capire chi è maggiormente a rischio, in modo da poterci preparare ai futuri eventi di caldo, che saranno più frequenti e più gravi nei prossimi decenni a causa dei cambiamenti climatici ", ha dichiarato Michael Lee, autore principale dello studio ed epidemiologo di Environmental Servizi sanitari presso il BC Center for Disease Control (Bccdc) di Vancouver, Canada.

Cambiamenti climatici e sintomi

" Il cambiamento climatico ha un impatto reale sulla nostra salute e possiamo contribuire a limitare tali impatti quando sappiamo quali sono e come prepararci", ha sottolineato l'esperto. Lo studio ha confrontato 26 condizioni croniche tra le persone morte durante il periodo dell'ondata di calore di due anni fa, quando ben 600 persone morirono nella Columbia Britannica a causa del caldo eccessivo, con i precedenti nove anni: le malattie mentali sono risultate tra le condizioni principali che espongono la popolazione alla morte con la schizofrenia al primo posto.

Chi è affetto da questa patologia soffre spesso di:

sintomi psicotici (allucinazioni, deliri e disturni cognitivi);

perdita di memoria;

anosognosia (non si ha consapevolezza della propria condizione).

La schizofrenia è una delle cause legate all’isolamento sociale ma anche un peggioramento del proprio status socio-economico. " Entrambi sono fattori di rischio di morte durante i periodi di caldo estremo", aggiungono gli studiosi.

Come difendere i fragili