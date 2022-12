Sono 3 milioni e mezzo gli anziani che assumono 10 farmaci al giorno

Sempre più spesso si sente parlare dell’importanza di diventare “pazienti attivi”: la salute è soprattutto un traguardo personale, come in ogni aspetto della vita ci si assume la responsabilità del proprio percorso. Chi inizia una terapia è informato dal medico su ciò che si può aspettare da un farmaco ma anche sugli eventuali effetti collaterali. Il paziente attivo è la persona che si informa, che osserva i cambiamenti attesi e che è in grado di segnalarli al medico.

Da anziani, il ruolo “attivo” è spesso svolto dai parenti o dai care giver.

Anziani e farmaci, la fotografia

Nel nostro Paese 2 anziani su 3 assumono ogni giorno almeno 5 farmaci con altrettanti principi attivi e 1 anziano su 4 (oltre 3,5 milioni di persone) ne utilizza addirittura 10.

È la “politerapia”, di cui abbiamo già parlato, correlata all’invecchiamento (oggi in Italia gli over-65 sono oltre 14 milioni) e alla compresenza di più malattie croniche che interessa il 75% degli over-60 e la quasi totalità degli ultra 80enni.

La politerapia

Si tratta di un “rituale quotidiano” da gestire con consapevolezza. I farmaci non si assumono per abitudine o perché ce li consiglia un amico. Hanno sempre interazioni uno con l’altro, perciò, quando subentra la necessità di curare un’influenza o i postumi di una caduta bisogna ricordare al prescrittore quali farmaci si sono ingeriti poco prima. È utile sapere che anche alcuni alimenti come le arance rosse o i pompelmi possono attenuare o potenziare gli effetti di una terapia. In caso di psicofarmaci è fondamentale sapere che si tratta di molecole che agiscono sulle capacità di reazione e che possono interferire con l’attenzione da prestare alla guida o quando si cammina (rischio cadute).

A sensibilizzare sul tema è stata Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva promossa dal Ministero della Salute che, insieme alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), ha realizzato il video-tutorial “Anziani e farmaci: 10 regole per la corretta assunzione”. Il tutorial è stato presentato questo mese nell’ambito del 67° Congresso Nazionale SIGG a Roma.

I geriatri svolgono un ruolo centrale ai fini della corretta gestione della politerapia negli anziani.

Il decalogo è stato formulato per tutti i pazienti “attivi” - oltre che per i caregiver - con il fine di aiutarli nella gestione quotidiana delle terapie. Ma è anche uno strumento al servizio dei sanitari per educare e responsabilizzare i pazienti a svolgere un ruolo attivo nella gestione e revisione periodica delle assunzioni, condividendo ogni dubbio, difficoltà, cambio di abitudini o variazioni dello stato di salute con il medico (geriatra e medico di medicina generale) e il farmacista.

Il decalogo