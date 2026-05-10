Sovradosaggio di farmaci: quali sono i sintomi?

L’assunzione errata di farmaci rappresenta una percentuale elevata di accessi al pronto soccorso e contrariamente a quanto si possa credere, può avere gravi conseguenze, anche con farmaci di uso comune come il paracetamolo. Alcuni sintomi dovrebbero suscitare preoccupazione, ma anche in loro assenza, in caso di dubbi è necessario contattare immediatamente un centro antiveleni.

Quali sono gli effetti collaterali di un sovradosaggio di farmaci?

Si tratta di una situazione in cui un paziente assume una dose superiore a quella prescritta. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un errore di lieve entità e può comportare un aumento più o meno significativo degli effetti del farmaco.

Nella maggior parte dei casi, si manifesta con problemi digestivi o sonnolenza transitoria. È consigliabile contattare il centro antiveleni per escludere qualsiasi dubbio.

Il centro antiveleni valuta la gravità della situazione e, se necessario, può indirizzare il paziente al pronto soccorso. L'obiettivo è stabilire se sia necessario intervenire o se la situazione possa essere monitorata senza consulto medico.

Sovradosaggio da farmaci: in quali casi si verifica?

Il sovradosaggio è il più delle volte accidentale e può verificarsi in situazioni del tutto ordinarie:

Errore di assunzione : "Non ricordo se abbia preso la mia medicina."

: "Non ricordo se abbia preso la mia medicina." Doppia dose : "Oggi ho preso due dosi del mio farmaco per la pressione sanguigna perché ieri me ne sono dimenticato."

: "Oggi ho preso due dosi del mio farmaco per la pressione sanguigna perché ieri me ne sono dimenticato." Automedicazione eccessiva con farmaci da banco: è un problema molto comune con il paracetamolo: alcuni pazienti lo assumono finché provano dolore.

con farmaci da banco: è un problema molto comune con il paracetamolo: alcuni pazienti lo assumono finché provano dolore. Interazioni tra diversi farmaci , oppure con alcol, droghe o alcune piante.

, oppure con alcol, droghe o alcune piante. Errore di prescrizione o incomprensione del trattamento.

Quali sono i sintomi di un'intossicazione da farmaci?

Quando un sovradosaggio diventa tossico, si parla di avvelenamento da farmaci. Spesso si tratta di tentativi di suicidio con sedativi o di sovradosaggi accidentali significativi nei bambini.

I sintomi più comuni sono:

Problemi digestivi : nausea, vomito, dolore addominale;

: nausea, vomito, dolore addominale; Disturbi neurologici : confusione, sonnolenza estrema, problemi di coordinazione, mal di testa, vertigini, tinnito, movimenti anomali, perdita di coscienza, pupille dilatate...

: confusione, sonnolenza estrema, problemi di coordinazione, mal di testa, vertigini, tinnito, movimenti anomali, perdita di coscienza, pupille dilatate... Disturbi psichiatrici : allucinazioni, agitazione, comportamento insolito;

: allucinazioni, agitazione, comportamento insolito; Problemi cardiaci : palpitazioni, rallentamento o accelerazione del battito cardiaco;

: palpitazioni, rallentamento o accelerazione del battito cardiaco; Problemi respiratori: respirazione lenta o irregolare.

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Spesso, quando si tratta di farmaci sedativi, i pazienti manifestano prima problemi digestivi e poi sonnolenza

Quali sono i farmaci più pericolosi in caso di sovradosaggio e quali sono i sintomi?

Il paracetamolo e i farmaci per il cuore sono particolarmente pericolosi in caso di sovradosaggio. Contrariamente a quanto si creda comunemente, quindi, i sedativi o gli antidepressivi non sono sempre i più pericolosi.

Quali sono i sintomi di un sovradosaggio di paracetamolo?

I sintomi spesso includono:

affaticamento, sonnolenza;

dolore addominale;

nausea, a volte vomito.

La trappola: i sintomi possono essere lievi o manifestarsi in ritardo, mentre il fegato è già compromesso.

Non bisogna aspettare mai la comparsa dei sintomi prima di chiamare il centro antiveleni.

La soglia di tossicità si aggira intorno agli 8-10 g in dose singola per gli adulti. Il rischio, in tal caso, è di gravi danni al fegato, talvolta irreversibili.

Esiste un antidoto, ma la sua efficacia dipende dalla rapidità del trattamento. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessario un trapianto di fegato.

Quali sono i sintomi di un sovradosaggio di farmaci per il cuore?

Alcuni farmaci per il cuore ( beta-bloccanti , digossina, antiaritmici) possono causare:

stanchezza intensa;

bradicardia;

disturbi del ritmo;

caduta di tensione;

Segnali di allarme:

disagio, vertigini;

palpitazioni;

fiato corto;

confusione ;

perdita di coscienza.

In caso di sovradosaggio, queste molecole comportano un rischio di arresto cardiaco.

Alcuni casi di overdose inizialmente rimangono poco evidenti. Non bisogna aspettare la comparsa dei sintomi prima di intervenire.

Le overdose da farmaci più comuni: quali sono i sintomi?

Tutti i farmaci possono diventare pericolosi in caso di sovradosaggio, ma alcuni espongono a complicazioni più gravi.

Sintomi di un sovradosaggio da benzodiazepine.

Sonnolenza estrema;

confusione;

rallentamento della respirazione;

coma nei casi gravi.

Le overdose di benzodiazepine, farmaci usati per trattare l'ansia o l'insonnia, sono frequenti e spesso intenzionali. Molto spesso, i pazienti vanno nel panico o si pentono di averle assunte e chiamano i servizi di emergenza.

Sintomi di un sovradosaggio da antidepressivi

Questi casi di sovradosaggio si verificano più spesso in pazienti già in cura per ansia o depressione, in un contesto di abuso, somministrazione errata o talvolta tentato suicidio.

Nausea, vomito;

sindrome febbrile;

disturbi neurologici;

convulsioni;

possibili problemi cardiaci.

Sintomi di un sovradosaggio di morfina, tramadolo o fentanil (oppioidi).

Respirazione lenta o irregolare;

pupille molto ristrette;

sonnolenza estrema;

perdita di coscienza.

Queste situazioni rappresentano emergenze potenzialmente letali. Esiste un antidoto ( naloxone ), ma è fondamentale chiamare i servizi di emergenza.

Sintomi di un sovradosaggio da ibuprofene e antibiotici

Questi casi di sovradosaggio si verificano più spesso durante un episodio infettivo, quando vengono assunti contemporaneamente diversi farmaci, soprattutto nell'ambito dell'automedicazione.

L'ibuprofene può causare problemi digestivi e, nei casi più gravi, danni ai reni.

Gli antibiotici possono causare problemi digestivi e, più raramente, danni al fegato o ai reni.

Quanto dura un'intossicazione?

Dipende dal farmaco, dal dosaggio e dalla rapidità del trattamento. Può durare da poche ore a diversi giorni, a volte con complicazioni tardive.

Cosa fare in caso di overdose da farmaci?

Mettiti in posizione di recupero.

Contattate immediatamente un centro antiveleni.

Evitare

Non aspettare la comparsa dei sintomi.

Non indurre il vomito: alcune molecole possono irritare l'esofago.

Non bere acqua né latte.

La cura

In ospedale, può includere:

monitoraggio;

in alcuni casi si utilizza carbone attivo;

antidoto se necessario;

trattamento delle complicanze.

Se il trattamento viene iniziato tempestivamente, spesso è possibile salvare la situazione con una lavanda gastrica. Un intervento precoce migliora notevolmente la prognosi.

Come evitare un sovradosaggio?