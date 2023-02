Cos'è la tricodinia, il problema ai capelli dell'influencer Camihawke

Sempre sorridente e adesso impegnata nel contesto della kermesse canora di Sanremo, è una bellezza acqua e sapone che soltanto su Instagram conta 1,3 milioni di follower: stiamo parlando dell'influencer Camihawke che, a discapito della giovane età e della forza che dimostra, soffre di un disturbo cronico del cuoio capelluto chiamato tricodinia.

Lo sfogo sui social

Camilla Boniardi, il suo vero nome, non ne ha fatto mistero sui social, anzi: con un post pubblicato pochi giorni fa ha ringraziato della vicinanza tutti coloro le vogliono bene spiegando di non attraversare " giorni facilissimi, il dolore va e viene e anche se tutti mi dicono di non pensarci è molto difficile non pensare a qualcosa che ti fa male" . Sempre sotto controllo, ha effettuato specifiche analisi al sangue per controllare i valori paragonando la sua patologia a un livido che viene costantemente schiacciato. " Se fosse tutto ok, per questa tricodinia rimarrebbe solo lo stress come unica causa e allora dovró modificare qualcosa nella mia vita. Forse il mio corpo mi sta parlando e devo dargli ascolto", ha scritto su Instagram.

Cos'è la tricodinia

Come spiegano gli esperti, la tricodinia è un fastidio cronico localizzato sulla superficie del cuoio capelluto ma che si avverte anche sui capelli con bruciore, dolore, formicolìo ma anche prurito. Le persone che ne soffrono spiegano di sentire dolore anche soltanto quando si pettinano o si sistemano i capelli con le mani: questo tipo di patologia è più frequente nelle donne ed è classificata tra le allodinie, i disturbi che appaoiono senza cause apparenti o con stimoli che sono spesso innocui. Altre volte, invece, è dovuta a forte condizioni di stress psico-fisico ma anche a malattie della pelle come acne o dermatite seborroica: nei casi peggiori si può incorrere alla perdita dei capelli (fino al 30% del totale).

Come si cura

Sebbene le cause scatenanti sono tutt'ora sconosciute, il dolore dell'influencer è derivato da l'infiammazione della cute e dei follicoli piliferi. Attualmente viene curata con antinfiammatori che danno sollievo dal dolore quoditiano e insistente ma si può ricorrere anche a trattamenti farmacologici e talvolta anche a laser. Come nel caso di Camihawke, vietate le cure fai da te ed è necessario incontrare uno specialista che prescriverà le giuste analisi per andare alla radice del problema e capire quali possono essere le cause scatenanti.

Nelle ultime ore, l'influencer ha risposto ai suo follower sulle storie di Instagram spiegando che quando ha i capelli molto puliti sente meno dolore rispetto a quando non fa lo shampoo per alcuni giorni. L'altro problema correlato è la perdita dei suoi capelli ad ogni lavaggio in numero certamente maggiore rispetto a chi non soffre di tricodinia.