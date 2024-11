Tumore di esofago e stomaco, pronto un nuovo farmaco: ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Un fondamentale passo avanti per la cura di due terribili tumori, allo stomaco e all'esofago, è stato compiuto nelle ultime ore con l'approvazione da parte della Commissione europea del farmaco Tislelizumab (Tevimbra) che in combinazione con la chemioterapia riuscirà a trattare i pazienti con carcinoma squamocellulare esofageo (Escc) e adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea (Gej).

"Significativo per la sopravvivenza"

La decisione dell'Ue è stata supportata dai dati degli studi di fase 3 (ultimo stadio prima dell'approvazione) che hanno portato a un miglioramento considerato " statisticamente significativo e clinicamente significativo della sopravvivenza globale". Nello specifico i pazienti arruolati presentavano già i tumori in fase avanzata ed erano stati sottoposti a chemioterapia: nel gruppo a cui è stato aggiunto il Tislelizumab la sopravvivenza per il cancro allo stomaco è aumentata in maniera importante facendo segnare un -34% del rischio di morte mentre sul cancro all'esofago il rischio di morte si è ridotto complessivamente del 20%.

Tempi di sopravvivenza

" I pazienti a cui è stato diagnosticato un cancro gastrico ed esofageo avanzato affrontano tempi di sopravvivenza di mesi, non di anni, evidenziando l'urgente necessità di opzioni di trattamento più efficaci ", ha dichiarato il direttore e professore di oncologia dell'University Cancer Center di Lipsia, Germania, Florian Lordick. " I dati convincenti degli studi sottolineano il profilo clinico unico del tislelizumab e il suo potenziale per fornire miglioramenti significativi nei risultati per i pazienti idonei, offrendo nuove speranze dove sono più necessarie ".

Di quale farmaco si tratta

Come spiega l'azienda farmaceutica Beigene, Tevimbra è un anticorpo monoclonale "anti-proteina 1" ed è progettato per ridurre al minimo il legame su specifici recettori sui macrofagi, aiutando le cellule immunitarie del corpo a rilevare e combattere i tumori. Questo farmaco si è rivelato fondamentale come dimostrano i numeri del programma globale di sviluppo che ha arruolato circa 14mila pazienti ma è già stato utilizzato da oltre 1,3 milioni di persone a livello globale vista la sua approvazione in 42 Paesi.

I numeri dei tumori a stomaco ed esofago

Quando si parla di cancro gastrico (allo stomaco) si fa riferimento al quinto più comune al mondo e alla quinta causa di morte per questa malattia. Secondo i dati del 2022, a un milione di pazienti in tutto il mondo è stato diagnosticato questo tumore con il numero di decessi pari a 660mila. " L'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea si verifica nell'area in cui l'esofago si unisce allo stomaco, che si trova appena sotto il diaframma ", spiegano gli esperti.

Il cancro all'esofago rappresenta la sesta causa più comune di morte per una neoplasia e l'Escc è quello più diffuso visto che colpisce circa il 90% di pazienti con questa diagnosi. I numeri per il futuro sono da brividi: le stime per il 20240 parlano di 957mila nuovi casi, +60% rispetto al 2020.

Il cancro esofageo è una malattia rapidamente fatale e oltre due terzi dei pazienti presentano una malattia avanzata o metastatica al momento della diagnosi, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni previsto inferiore al 6% per coloro con metastasi a distanza"