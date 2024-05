Tumore allo stomaco, troppo spesso scoperto in ritardo: sintomi e chi rischia maggiormente

Se ne parla troppo poco ma fa parte dei mali della nostra epoca con numeri importanti: il tumore allo stomaco colpisce ogni anno più o meno 15-16mila italiani che a causa degli iniziali sintomi poco riconoscibili scoprono in ritardo di essere colpiti da questa malattia. L'Associazione Vivere Senza Stomaco spiega infatti che soltanto nel 20% dei casi si arriva a una diagnosi precoce, nel restante 80% si scopre quando il tumore si è già diffuso.

Quali sono i sintomi

Se non preso in tempo, la sopravvivenza dopo cinque anni è ancora bassa e stimata nel 32% circa dei casi. " Solo un terzo dei pazienti è vivo dopo cinque anni dalla diagnosi", ha affermato Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica del Comprehensive Cancer Centre dell’Ausl-Ircss di Reggio Emilia -. Colpa soprattutto del fatto che si tratta di una neoplasia aggressiva che viene per lo più scoperta tardi, quando è già in uno stadio avanzato, perché solo allora inizia a manifestare i primi sintomi" . A tal proposito, per riconoscere un tumore allo stomaco i segnali iniziali variano da una perdita del peso senza cause evidenti a un dolore addominale persistente: massima attenzione anche a feci con presenza di sangue, nausea, mancanza di appetito, stanchezza e debolezza frequenti.

È difficile perchè questi sintomi spesso fanno parte anche di altre patologie (sono ad esempio anche sintomi dei Trigliceridi bassi)

Le categorie a rischio

Dovranno stare attenti anche coloro i quali presentano un'infezione cronica da Helicobacter pylori, batterio che può colonizzare la mucosa gastrica, ossia il rivestimento dello stomaco. Tra i fattori di rischio compaiono obesità e sovrappeso, chi si muove poco, chi fuma e chi ha un'alimentazione con poca frutta e verdura e contemporaneamente un consumo eccessivo di carni rosse, affumicati, nitrati. Anche se rappresentano soltanto l'1% dei casi, massima attenzione anche alle forme ereditarie considerate di estrema rilevanza " perché dovuti a mutazioni geniche, molto rare ma estremamente potenti, che possono essere ereditate dai consanguinei dei pazienti e in alcuni casi orientano le terapie. Si tratta di tumori aggressivi, la forma ereditaria più comune è quella correlata a mutazioni del gene CDH1", fa sapere la prof. Sara Lonardi, Direttore facente funzione dell’Oncologia 3 all’Istituto Oncologico Veneto Irccs di Padova.

Le nuove cure

Se è vero, come spiega l'Associazione, che i casi sono in aumento in tutta Italia, la ricerca fa sì che la mortalità sia in calo grazie a nuovi farmaci che aiutano i pazienti a sopravvivere anche con le forme più avanzate. L'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) mette a disposizione anche un " anticorpo monoclonale farmaco-coniugato trastuzumab deruxtecan come monoterapia per trattare i pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea avanzato, HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente trattamento a base di trastuzumab" . Per individuare il tumore basta una semplice gastroscopia.

Perché si può vivere senza stomaco

Molti non sanno che è possibile una vita il più possibile normale anche senza stomaco. " L’intervento chirurgico che di fatto collega una parte dell’intestino (quasi sempre il digiuno) con l’esofago, ricrea una continuità con il tratto digerente", spiegano gli esperti dell'Associazione. " Aiutati dai succhi biliari e pancreatici, anche i gastrectomizzati riescono a digerire il cibo - aggiungono - C erto, cambia un po' il tipo di alimentazione: alcuni cibi diventano indigeribili, altri creano fastidi. Ma mangiando poco e spesso, e provando varie combinazioni si riesce quasi sempre a trovare una buona soluzione per la nuova alimentazione" . È molto importante, come suggeriscono, trovare l'ausilio di un bravo nutrizionista sul campo che potrà essere d'aiuto su come affrontare l'alimentazione quotidianamente. " Anche dopo il cancro allo stomaco la vita continua. E spesso ci si abitua molto prima di quanto si potesse immaginare all’inizio" .

L'ultima innovazione per una diagnosi precoce

Negli ultimi giorni è arrivata un'ottima notizia per consentire una diagnosi precoce del tumore allo stomaco con un semplicissimo risciacquo orale: ne hanno parlato gli scienziati della Rutgers Robert Wood Johnson School of Medicine, Stati Uniti. Il team ha analizzato tutti i batteri trovati nei campioni orali di 98 pazienti che aspettavano di fare una endoscopia: tra di loro, una trentina aveva già il cancro allo stomaco e 38 pazienti non avevano alcun segnale di neoplasia.

Con il nuovo metodo, i ricercatori hanno scoperto importanti differenze tra idel gruppo sano rispetto ai pazienti cancerosi e precancerosi.