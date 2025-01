La favolosa storia di Pezzali, la popstar rinata tre volte

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai non si riesce più manco a stargli dietro. Altri due San Siro prenotati per il 2026. Questa è la favolosa storia di Pezzali Massimo detto Max, «uno sfigato di proporzioni abbastanza monumentali fino al 1982-1983, il ragionier Filini della classe» (ipse dixit) che è diventato famoso con gli 883, prima spernacchiati dalla critica oggi adorati da tutti, poi è rinato da solista con successo altalenante e ora è addirittura «reborn three times«, rara forma di popstar rinata tre volte. È l'ennesima conferma della legge forse più dimenticata di tutte, ossia che a fare la differenza nel pop sono (tuttora) le canzoni e la loro capacità di agganciarsi alla memoria per essere poi rivissute, condivise e magari pure trasmesse alle nuove generazioni perché, sia chiaro, ai concerti di Pezzali non vanno mica solo i boomer o quelli della Gen X ma pure i loro figli.

Insomma, non è un caso che dopo gli undici - dicesi undici - sold out consecutivi al Forum, dal 24 gennaio ne ha già messo a bilancio altri sette al Palazzo dello Sport di Roma prima di passare al Grand Prix di sabato 12 luglio all'Autodromo di Imola, praticamente un anno prima dei due concerti di San Siro annunciati ieri: sabato 11 e domenica 12 luglio 2026.

Oggettivamente un ben di dio, anzi un Max di dio visto che soltanto dall'estate scorsa ha totalizzato quasi seicentomila biglietti venduti (attenzione, l'organizzatore Vivo Concerti declina ogni responsabilità per biglietti acquistati fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati). Siamo in un periodo che spesso scambia la quantità per qualità e che da anni è punteggiato con enfasi da grandinate di sold out e dischi di platino. Spesso sono gli inevitabili e sempre ben accetti fuochi fatui del pop, altre volte sono semplici grimaldelli promozionali.

Però quando dietro c'è una storia vera e pure un po' esemplare (lo sfigato di provincia che racconta bene il proprio tempo e il proprio luogo) allora l'affetto del pubblico è sincero (vedasi l'entusiasmo all'arrivo di Mauro Repetto l'altra sera al Forum) e alla fine garantisce di resistere alle mode.

E poi dite se è poco.