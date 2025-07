FdI a Piantedosi: "Più sicurezza, via i clandestini e Leoncavallo"

Una delegazione di Fratelli d'Italia Lombardia, composta da Carlo Maccari, Riccardo De Corato, Fabio Raimondo, Grazia Di Maggio, Cristina Almici, Umberto Maerna e Andrea Mascaretti (nella foto), ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per un confronto sulle principali criticità legate alla sicurezza a Milano e in Lombardia. "Tra i temi affrontati - si legge in una nota - è stata sollecitata una risoluzione definitiva della questione del centro sociale Leoncavallo, da anni simbolo di illegalità tollerata. Il Ministro Piantedosi ha garantito massima attenzione al tema e ha dato assicurazione che sono pronti interventi concreti per il ripristino della legalità nell'area". A seguire la richiesta al ministro di rafforzare la presenza delle Forze dell'ordine "nelle periferie delle province lombarde, spesso trascurate e più esposte a episodi di degrado e microcriminalità", con Piantedosi a ricordare che sono stati inviati in Lombardia centinaia di uomini, ma assicurando che "a seguito delle nuove assunzioni saranno tenute in massima considerazione le ulteriori richieste".

Con la delegazione di FdI a ribadire "nella convinzione che sicurezza e legalità siano diritti fondamentali e non negoziabili per tutti i cittadini, l'urgenza di espulsioni rapide ed efficaci dei clandestini, in particolare nei casi di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. Anche su questo punto, il ministro ha garantito l'impegno delle Prefetture e delle Questure nell'applicare efficacemente le misure previste dalla normativa vigente".