Fdi: "Una polizza assicurativa per tutelare i vigili in servizio"

Una mozione per la tutela legale degli agenti di polizia locale, circa 3mila, a carico del Comune tramite una copertura assicurativa. L'ha presentata ieri in Consiglio comunale Riccardo Truppo (Fdi).

La proposta prevede di garantire l'attività dei vigili «dal rischio di procedimenti legali connessi alla loro operatività» in forma di «polizza assicurativa atta a garantire la tutela legale per tutti i componenti del corpo di Polizia locale escluse le casistiche di dolo e colpa grave come da normativa nazionale vigente». E di predisporre «un elenco di avvocati convenzionati consultabili gratuitamente e o con anticipo di spese su richiesta degli interessati, così come avvenuto di recente per il settore dell'urbanistica». Attualmente le spese di difesa devono essere totalmente anticipate dai vigili e vengono poi rimborsate solo in caso di piena assoluzione (spesso non nelle prescrizioni). Spiega Truppo: «È una proposta in cui crediamo molto, potremmo permettere ai nostri agenti di intervenire con più serenità nel presidio del territorio per garantire sicurezza ai cittadini, soprattutto nell'imminenza della sperimentazione del taser. Una copertura di tutela legale è un principio di civiltà e dimostrazione di non lasciare soli i nostri agenti nel momento del bisogno». La proposta è stata respinta. «Il Comune - commenta Truppo - e l'assessore Granelli respingono con leggerezza una mozione che chiedeva di tutelare legalmente i nostri agenti.

Un atto di civiltà in una metropoli che presenta criticità e complessità varie da un punto di vista della sicurezza sempre maggiori. Uno schiaffo ai 3mila agenti che ogni giorno svolgono i loro compiti di presidio sul territorio».