Fdi: il sindaco si dimetta. Ma lui: non lascio Milano a questa destra

Ascolta ora 00:00 00:00

«Dimissioni. Sala e la sua giunta liberino Milano». È lo striscione che Fratelli d'Italia ha esposto in corso Buenos Aires dove è stato allestito un gazebo del partito per la raccolta firme. FdI porta avanti così la sua battaglia iniziata in Consiglio comunale quando il sindaco ha parlato all'aula dopo l'arresto di un ex funzionario comunale per le inchieste sull'urbanistica. «Continuiamo la battaglia che abbiamo iniziato in Consiglio perchè la situazione di Milano, oltre a quello che riguarda la sicurezza, è drammatica - ha spiegato il coordinatore cittadino del partito Simone Orlandi -. Ma la questione grave e che richiede chiarezza è quella sull'urbanistica. Per lavare via ogni dubbio che potrebbe essere imbarazzante per l'amministrazione l'unica soluzione è che il sindaco si dimetta».

Per quanto riguarda il futuro ovvero l'orizzonte del 2027, FdI ritiene che sul candidato sindaco sia meglio non fare il totonomi, un errore «già fatto in passato - ha detto ancora Orlandi -. Dobbiamo trovare un buon candidato insieme agli alleati». «Penso che Milano nella sua importanza avrà un degno candidato del centrodestra - la previsione del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato -. Non vedo a sinistra grandi candidati». «La straordinaria affluenza ai nostri gazebo conferma che i milanesi sono esausti dell'amministrazione Sala, incapaci di dare risposte concrete ai problemi. Milano merita sicurezza, decoro, trasporti efficienti e una politica che metta al centro i bisogni dei residenti. Fratelli d'Italia continuerà questa battaglia, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni concrete per restituire a Milano il ruolo che le spetta» concludono Orlandi e Deborah Dell'Acqua, vice coordinatore.

«Farò di tutto per non lasciare la città a questa destra - la replica di Sala -. Se il massimo della mossa che riescono a pensare è chiedere le mie dimissioni , posso star tranquillo. Quello a cui dovrebbero pensare è di essere convincenti con i milanesi con una proposta alternativa».

«L'arroganza e la superficialità del Sindaco non hanno limiti - risponde secco Riccardo Tuppo, capogruppo FdI in Comune - e dopo aver definito scene da ventennio semplici contestazioni in aula, oggi minimizza sulla richiesta di dimissioni che arrivano da migliaia di cittadini».