"Feeling" tra Elodie e Ferro. "Cantiamo l'animo umano"

Lui dice che «dovevamo solo capire quando sarebbe stato il momento giusto per fare questa canzone». E lei: «Ho pensato che fosse un'opportunità incredibile». Così, nelle note stampa, Tiziano Ferro ed Elodie celebrano l'uscita di Feeling, il primo brano realizzato insieme, corredato anche da un video girato a Los Angeles. Tiziano Ferro abita lì da anni. Elodie ci è andata spesso per impegni di lavoro che si sono rivelati poi trampolini decisivi per la notorietà fuori dall'Italia.

Insomma questo è un singolo destinato a occupare le radio e le piattaforme streaming per un bel po'. «Il feeling - dice Ferro - è la scintilla emotiva che ci guida. E ha guidato anche Elodie e me. Ci siamo trovati perché a entrambi interessano le persone. Lei ha un'empatia straordinaria e io non riesco a entrare in sintonia con qualcuno se non c'è alcun tipo di connessione». Lei precisa, un po' sibillina: «È un pezzo che racconta delle fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli». Per entrambi sono momenti decisivi nella carriera. Tiziano Ferro sta preparando il ritorno e qualche indiscrezione lo dà in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un contesto che all'apparenza non gli appartiene, ossia la gara. Sarebbe una sfida. O magari una scoperta. In ogni caso, all'alba dei 45 anni (li compirà la settimana dopo Sanremo), il suo debutto come concorrente all'Ariston sarebbe un crocevia significativo nella carriera. Dopotutto, Mara Maionchi e Alberto Salerno notarono il giovanissimo Tiziano Ferro proprio durante le selezioni dell'allora SanremoLab e da lì la sua storia prese decisamente una piega positiva. Anche per Elodie si rincorrono le voci sulla sua possibile partecipazione al Festival, dove ritornerebbe dopo aver portato il brano Due nell'edizione del 2023 che, per dirla tutta, riscosse meno successo di quanto meritasse.

Perciò questa edizione, condotta da Carlo Conti, potrebbe essere l'occasione giusta per lanciare un brano ancora migliore. Intanto l'attende il concerto a San Siro dove - come conferma Ferro - «il pubblico sarà lì proprio per te».