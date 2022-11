Il fenomeno dell'usato: un boom da 65 miliardi

Visto che i prezzi degli smartphone - soprattutto per i modelli top - non accennano a frenare, ecco che si fa largo l'abitudine di acquistare un ricondizionato. Ovvero uno smartphone usato ma rimesso a nuovo, perché l'abitudine a cambiare dispositivo ad ogni nuova uscita fa sì che in giro ce ne siamo praticamente nuovi diventati ingiustamente vecchi. E allora ecco che sul web si moltiplicano i negozi dove andare a cercarli, contando su un costo fino al 30 per cento in meno sui modelli equivalenti appena usciti.

L'importanza di acquistare uno smartphone ricondizionato ha anche molteplici aspetti ulteriori come l'attenzione per la sostenibilità, l'economia circolare, la riduzione dei rifiuti tecnologici ma anche appunto ridurre e salvaguardare il proprio portafoglio. Alcuni dati sul fenomeno dimostrano che da qui al 2024 il mercato varrà non meno di 65 miliardi e che entro il 2027 crescerà ulteriormente nell'ordine del 10%.

Insomma: in certi casi è questione di farsi furbi. O, quantomeno Refurbed, uno dei brand diventati protagonisti del settore insieme a Swappie (specializzato negli iPhone) o CertiDeal. Con proposte che arrivano anche dagli operatori tradizionali (WindTre ha aperto una pagina per i prodotti usati) per occasioni davvero interessanti se non si vuole per forza l'ultimo hit del mondo mobile. La domanda è: ci si può fidare? La riposta sta nel buon senso, contando che gli ecommerce più seri danno la possibilità di scegliere la qualità del prodotto, dando comunque una garanzia di 12 o 24 mesi. Con batterie a capacità garantita superiore all'80%, test di verifica dopo il ricondizionamento del prodotto (Swappie ne fa 52) e possibilità di restituzione del telefono entro 14 giorni se qualcosa fosse andato storto. Insomma, diciamolo: ci si può proprio fidare.