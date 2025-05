Ferretti vince a Rozzano. "L'onda del centrodestra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con oltre il 66% dei voti ha sbaragliato il suo avversario del centrosinistra, Leo Missi, esponente del Movimento 5 stelle sostenuto da Pd e Alleanza Verdi Sinistra, Mattia Ferretti De Luca, eletto ieri sindaco di Rozzano. Un lavoro, quello del 34enne di Forza Italia, che ripercorre le orme del padre, Gianni Ferretti, sindaco della cittadina alle porte di Milano, scomparso prematuramente lo scorso novembre. Il giovane esponente di Forza Italia, alla guida della coalizione composta dalla lista Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, e dalle liste Alleanza per Rozzano, Lombardia Ideale e Noi Moderati si dice «sorpreso sinceramente dal risultato ottenuto». «Mi fa molto piacere e allo stesso tempo mi carica di responsabilità - spiega a caldo Ferretti - Sento la fiducia di tutti i miei concittadini e l'affetto che ci ha circondato al funerale di mio padre, quando ho deciso di candidarmi». È la dimostrazione che il centrodestra unito e compatto vince, come è accaduto anche nei comuni di Opera e Robecchetto con Induno. «Ho sentito la vicinanza di una squadra forte, dei partiti e delle istituzioni, ringrazio Matteo Salvini che ha chiuso la mia campagna elettorale, ma qui sono venuti anche il ministro dell'Università Bernini e il ministro all'Istruzione Valditara, oltre agli onorevoli di Forza Italia Sorte e Squeri e ai consiglieri regionali tutti e credo che questo abbia fatto la differenza. Questo è un bel messaggio: Rozzano si governa con il sostegno della Regione e del Governo». Ora si tratta di ricostruire l'immagine di Rozzano, dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua , ucciso a ottobre per delle cuffiette. «Si tratta di continuare il lavoro iniziato da mio padre, che ha riqualificato tutto il Quartiere dei fiori. Così l'abbattimento dei vecchi negozi Aler del centro cittadino, cuore del quartiere dei fiori ma anche zona simbolo del degrado, sarà il simbolo della rinascita».

«Mattia è un giovane onesto, volenteroso, preparato e molto capace. Sono più che convinto che proseguirà il grande lavoro fin qui svolto dal papà Gianni per tutta la città e in particolare per i rozzanesi più in difficoltà - commenta il deputato di FdI Riccardo De Corato - Questa vittoria, unitamente a quella di Opera, è un buon segnale premonitore in vista delle elezioni comunali a Milano fra due anni circa».

Per la vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli «le vittorie di Rozzano, Opera e Robecchetto con Induno, gli elettori continuano a scegliere la buona amministrazione del centrodestra.

Un segno inequivocabile della voglia di serietà e concretezza degli elettori. È un'onda lunga che siamo certi arriverà fino a Milano, per chiudere finalmente la pagina dell'amministrazione Sala e riportare anche lì il buongoverno di Forza Italia e del centrodestra».