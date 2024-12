Feste sicure: la Centrale sorvegliata da 150 agenti

Polizia nel piazzale della Stazione Centrale di Milano

Stazione Centrale sorvegliata speciale ieri, durante quest'ultimo fine settimana prima delle feste natalizie, tra il grande via vai per gli ultimi acquisti e le partenze per le attese vacanze. Ben 148 uomini sono stati impegnati nei controlli intorno al più importante scalo ferroviario della metropoli, in questi giorni preso d'assalto per la fuga dei vacanzieri. Milanesi, ma non solo. Sono infatti tanti anche gli studenti fuorisede che rientrano nei loro paesi di origine, a casa. Quella di ieri è stata, come si legge in una nota del Viminale, di un'operazione straordinaria «ad alto impatto», che si aggiunge alle attività quotidiane di presidio e controllo del territorio, per aumentare le condizioni di sicurezza e legalità presso gli scali ferroviari e le zone limitrofe nei grandi centri urbani.

La stessa operazione è stata fatta anche alla Stazione di Roma. Il ministero dell'Interno ha poi riepilogato gli esiti delle operazioni effettuate da inizio 2023 al 15 dicembre 2024 nelle stazioni dei due capoluoghi. Per quanto riguarda Milano sono state 141 le operazioni straordinarie «ad alto impatto» realizzate alla stazione di Milano Centrale, con l'impiego complessivo di 19.694 unità delle Forze dell'ordine, in collaborazione con 1.678 agenti della Polizia locale. Il risultato delle operazioni sono state 182.116 persone identificate, di cui 81.174 stranieri.

222 i soggetti arrestati e 2.120 quelli denunciati. Sono 857 gli stranieri espulsi. 17.071 i veicoli controllati, 3.281 gli esercizi pubblici ispezionati e 141 i lavoratori in nero o irregolari individuati all'esito delle attività.