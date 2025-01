Il festival di padre Pileggi (gesuiti) porta in città i big della techno

Ascolta ora 00:00 00:00

Innarestaibile «Inner_Space», il festival ideato e portato avanti dal padre-gesuita Antonio Pileggi. Di solito le cartucce migliori si «sparano» alla fine, ma la kermesse che si svolge all'Auditorium il lunedì sera - nella sua versione primaverile «solo» al secondo apppuntamento - garantisce già pezzi da novanta. Già, proprio così. L'esempio è fresco fresco.

Protagonista della serata di oggi, dalle ore 20,30, il produttore, dj e musicista canadese Mathew Jonson (nella foto), che è riuscito a fondere in modo magistrale l'elettronica analogica con un'estetica melodica e ritmica coinvolgente, integrando anche elementi di improvvisazione jazzistica. Provenendo da una formazione musicale tradizionale, Jonson ha un'attitudine naturale per la melodia e l'armonia, che integra nei suoi set, maneggiando gli strumenti elettronici in tempo reale. Attivo sin dai primi anni Duemila, è diventato una figura centrale nella scena techno e house grazie al suo stile che combina complessità compositiva e immediatezza emotiva, improvvisazione dal vivo e una produzione estremamente curata. Ma non solo, c'è pure una protagonista.

La seconda parte della serata, vedrà in scena Upsammy, nome d'arte dell'olandese Thessa Torsing, produttrice e DJ emergente under 30. La sua musica si rifà all'Idm, alla techno sperimentale, all'ambient e ai suoni ispirati alla natura. Nei suoi «live» colpiscono le delicate melodie cristalline combinate a ritmi complessi, spesso arricchiti da registrazioni ambientali e texture organiche. La connessione tra elementi sintetici e naturali si riflette nei suoi Dj set e nei suoi album.

Nei suoi set, l'artista offre agli ascoltatori un itinerario esperienziale fondendo techno psichedelica, drum & bass sperimentale e sonorità oniriche. Oltre alla produzione musicale, la Torsing esplora intersezioni tra suono, fotografia e video, grazie al suo background accademico in tecnologia dell'immagine e dei media presso l'Università delle Arti di Utrecht.