Fi festeggia un altro record. "In Lombardia 23.499 tessere"

Un nuovo record di adesioni a Forza Italia in Lombardia, già nel 2023 il partito aveva registrato il picco di 16.598 tessere e il 2024 si è chiuso a quota 23.499, con un incremento del 41 per cento. «Un boom» commenta il deputato e segretario regionale Alessandro Sorte. «Questo dimostra che in Lombardia il partito è cresciuto e sta crescendo moltissimo, come confermano i risultati raggiunti negli ultimi mesi - afferma -. Nel 2022 abbiamo eletto sei consiglieri regionali: oggi il nostro gruppo ne ha nove. Abbiamo, dopo tanti anni, più di 20 consiglieri provinciali in tutte e dodici le province lombarde. Ci stiamo preparando per le prossime elezioni amministrative, a partire da quelle che si svolgeranno nella città di Milano, dove Forza Italia vuole essere protagonista». Sorte ricorda che anche a Palazzo Marino «Forza Italia è passata da due a quattro consiglieri comunali e possiamo contare su più di venticinque consiglieri circoscrizionali. Alle Europee, nella circoscrizione nord-ovest, abbiamo sfiorato il 10% eleggendo due eurodeputati lombardi, Letizia Moratti e Massimiliano Salini». E tra poche settimane in tutta la Lombardia «si svolgeranno centinaia di congressi comunali, con l'obiettivo di completare la riorganizzazione capillare del partito dopo i congressi provinciali e di grandi città del 2023.

Sotto la guida del nostro Segretario Antonio Tajani stiamo lavorando per onorare al meglio la memoria del nostro presidente Berlusconi». Con «il fallimento del terzo polo, si è aperto un grande spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni : vogliamo occuparlo per essere l'unico, vero punto di riferimento dei moderati» conclude.