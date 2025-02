Fi: "Un moderato". E il Carroccio copia lo slogan di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Forza Italia punta a conquistare i voti che alle Politiche sono andati al terzo polo oggi in crisi d'identità o di «federatori», oltre il 16% con punte del 30 in centro. Alle prossime Comunali vuole un profilo «da manager, Milano è una città prevalentemente moderata, ha bisogno non solo di profili moderati (noi ne abbiamo in testa uno) ma anche di toni equilibrati» ha sostenuto ieri il coordinatore regionale Fi Alessandro Sorte. Che, dopo aver preso le distanza dalla mozione «anti burqa» della Lega, aggiunge che «non è la sardonizzazione del centrodestra che ci fa vincere, il profilo per vincere deve essere in sintonia con la città». Ogni riferimento ai toni e alle battaglie dell'eurodeputata leghista Silvia Sardone non è casuale. Lei ribatte: «Non è più la Milano di una volta. Facciamo nostro lo slogan vincente di Trump: Make Milano great again». All'«amico Sorte» che «mi ha già citata in altre sedi, forse manco a Fi in cui ho militato per 19 anni» ricorda di essere stata «la consigliera del centrodestra più votata» nel 2021 e dice «attenti a non riproporre ancora lo schema del solo profilo moderato, calato dall'alto e a tre mesi dal voto. Basta perdere al primo turno. O si fanno primarie o scelgono i leader un anno prima».

Sorte sostiene che Fi ha «una grande funzione per la coalizione, siamo gli unici in grado di conquistare i voti andati al terzo polo» e non serve «creare un clima di diffidenza nei confronti degli stranieri». Sardone non ci pensa ad abbassare i toni e rivendica il suo «impegno e la capacità di pungolare Sala e la giunta». Peraltro la Lega deve recuperare elettori che alle ultime tornate hanno preferito FdI. A Sorte ricorda che «l'avversario sta a sinistra, non copiamo l'unica cosa che sanno fare, litigare tra loro.

Ogni partito ha le proprie peculiarità». Il segretario regionale Massimiliano Romeo aggiunge: «Pungolare pubblicamente gli alleati per attrarre voti centristi e distinguersi è solo un modo per spianare la strada alla sinistra e indebolire la coalizione».