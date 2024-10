La fiaba amara di Barbareschi sull'Italia messa in (s)vendita

Ascolta ora 00:00 00:00

Quinto film e prima commedia tout court da regista per Luca Barbareschi (nella foto) che, alla 19a Festa del Cinema di Roma, ha presentato in concorso Paradiso in Vendita, in cui fa un passo indietro come attore per lasciare filologicamente al francese Bruno Todeschini il compito di interpretare l'ambiguo personaggio di François Alarie, soprannominato non a caso Richelieu, inviato dal governo francese sull'isola di Fenicusa in Sicilia per manipolare e convincere gli isolani a non opporsi alla vendita della loro isola proprio al paese transalpino.

Sì perché, come un soggetto letto da Barbareschi in passato «che parlava della storia, ispirata a fatti quasi realmente accaduti, del governo greco che, durante la crisi economica del 2015, valutò l'ipotesi di vendere una delle loro isole alla Germania», ecco che l'Italia, per fare cassa, decide di vendere ai francesi Fenicusa a cui, come ulteriore smacco, verrà aggiunto pure l'accento sulla «a». Naturalmente i francesi non hanno fatto i conti con gli abitanti dell'isola che, seppur sparuti, sono molto combattivi a partire dalla sindaca, e pure unica maestra di scuola, interpretata da Donatella Finocchiaro.

Il film, girato sulla vera Filicudi, all'inizio s'intitolava Svenduti che dava ancora più l'idea di un film che è più «una fiaba politica perché racconta cose reali, tanto che in questi giorni ho letto che Arnault (il milionario imprenditore francese del lusso, ndr) ha dichiarato di voler comprare il Nord Italia. Sembra una stupidaggine mentre in realtà l'hybris della finanza porta a pensare che tutto sia acquistabile». A discapito anche dell'identità e della storia di un paese che la sindaca Marianna difende con le unghie e con i denti.

Luca Barbareschi ha scelto di affidare,

per dare il giusto colore, la colonna sonora a Antonio Vasta e a Kaballà che, per l'occasione, presenta 4 brani in dialetto siciliano contenuti nel famoso album del 1991Petra Lavica che uscirà rimasterizzato l'8 novembre.