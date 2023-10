Una fiction che regala tutti i brividi di Edgar Allan Poe

La caduta della casa degli Usher, su Netflix, è l'ultima serie di Mike Flanagan. E Flanagan è uno dei geniacci dell'orrore sul piccolo schermo. Sono suo capolavori dell'angoscia e del brivido come Midnight Mass e The Haunting.

Ovviamente La caduta della casa degli Usher si ispira all'omonimo gioiello della letteratura creato da Edgar Allan Poe (1809-1849). Però la serie va oltre la rivisitazione del racconto pubblicato da Poe nel 1839. La serie è una sorta di antologia dove la rivisitazione della vicenda degli Ussher è soltanto lo spunto, perché nel corso degli otto episodi possano essere citati molti dei racconti e delle poesie dell'autore americano. Ciascuno degli episodi, infatti, porta nel titolo il chiaro riferimento a un lavoro di Poe, ma ognuno raccoglie anche moltissimi altri riferimenti collegati tra loro con estro macabro. Una sorta di Decameron dell'orrore collegato grazie al lungo racconto-cornice che il miliardario Roderick Griswold dispensa, riportando i dettagli delle tremende morti cui sono andati incontro i suoi figli, seduto di fronte a un camino (come si conviene alla narrazione di storie gotiche).

Da Il barile di Amontillado a Ligeia passando per La maschera della morte rossa troverete proprio tutto in questa serie, se guarderete con attenzione. Al di là del citazionismo ben calibrato, non sarà un horror particolarmente innovativo, ma è ben girato e senza cadute di stile. Quindi si fa guardare più che volentieri se siete patiti del genere ma stanchi di inutili effettacci e riprese ballate.