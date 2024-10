Il figlio scrittore di Le Carré prosegue la saga della "Talpa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nicolas Cornwell, figlio dello scrittore inglese John le Carré (pseudonimo di David John Moore Cornwell, 1931-2020), ha riportato in vita George Smiley, la spia creata dal padre: l'ufficiale di punta dell'MI6 (l'agenzia di intelligence britannica). Smiley è stato il personaggio chiave di romanzi amatissimi a partire da Chiamata per il morto (1960), sino ad arrivare a L'onorevole scolaro (1977), passando per il famosissimo La Talpa (1974). Il nuovo romanzo Karla's Choice: A John le Carré Novel è appena arrivato nelle librerie del Regno Unito, pubblicato da Viking Press. Il figlio di Le Carré, che scrive con il nome d'arte di Nick Harkaway, ha ambientato la trama nel decennio mancante tra i due iconici capitoli della saga di Smiley, La spia che venne dal freddo (1963) e La talpa (1974). Il romanzo si apre nella primavera del 1963 quando l'agente Smiley ha da poco lasciato il Circus - così veniva chiamato l'MI6 della Guerra fredda - col chiaro intento di dedicarsi a una vita più tranquilla e alla moglie. Ma i suoi superiori hanno altri piani. Un agente russo ha disertato in circostanze bizzarre e da Mosca hanno mandato qualcuno per chiudere, in una bara, questo inaspettato tradimento. Smiley accetta così, controvoglia, un ultimo apparentemente semplice compito: interrogare Szusanna, un'emigrata ungherese dipendente del fuggitivo. Deve fiutare una pista. Ma in sua assenza, le ombre di Mosca si sono allungate. Smiley si trova, però, rapidamente invischiato in un pericoloso mistero. Il romanzo rispetta in pieno le caratteristiche del personaggio di Smiley che venne creato da Le Carré come antitesi a James Bond, che l'autore - che aveva lavorato sia per l'MI5 che per l'MI6 - riteneva una rappresentazione poco accurata del mondo dello spionaggio. «Smiley è intessuto nella mia vita», ha detto Nicolas Cornwell - che sin qui ha scritto di fantascienza - ricordando che La talpa fu scritto dal padre nei due anni successivi alla sua nascita. «Sono cresciuto con l'evoluzione del Circus, quindi questo è un viaggio profondamente personale per me...».

Del resto anche la saga di James Bond è stata fatta proseguire dopo la morte di Fleming. Tra gli scrittori reclutati a questo scopo ci sono stati anche Jeffery Deaver e William Boyd. Le spie di successo non muoiono mai. Come il copyright.