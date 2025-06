Fine mandato per Iannantuoni: alla Bicocca tre candidati rettori

Ascolta ora 00:00 00:00

Incarico ormai agli sgoccioli per Giovanna Iannantuoni, rettore dell'università Bicocca dal 1 ottobre 2019. Decade il suo mandato alla guida dell'Ateneo ma anche quello al vertice della Crui, la Conferenza dei rettori nazionale. E mentre da settembre per la Iannantuoni si aprono nuovi scenari (per i quali si vocifera anche di abboccamenti come candidato sindaco a Milano) l'Ateneo si prepara a guardare al futuro con tre nuovi candidati. Si è già conclusa la fase di presentazione delle candidature per il mandato che partirà dal 1° ottobre 2025 e proseguirà fino al 2031. Fino al 29 maggio c'era la possibilità di ritirarsi (cosa che non è avvenuta), il 24 giugno è prevista la prima votazione. Hanno avanzato la loro candidatura il professore Marco Antoniotti, ordinario di Informatica e direttore del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, il professore Giuseppe Gorini, ordinario di Fisica e, dal gennaio 2025, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e il professore Marco Orlandi, ordinario di Chimica analitica e prorettore vicario e prorettore alla Ricerca dell'università. Tre uomini che romperanno quel record tutto Milanese che vedeva la maggioranza degli atenei in mano a una donna. Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto e, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'università, prevedono fino a quattro turni elettorali. Il primo si svolgerà appunto il prossimo 24 giugno. Nel caso in cui nessun candidato riuscisse a ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà con un secondo turno (il 27 giugno) ed eventualmente con un terzo (2 luglio) e un quarto (4 luglio). Alla prima e seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel terzo turno il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto; infine, nel quarto e ultimo turno il rettore è eletto col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze alla terza votazione, purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

A votare il nuovo rettore saranno tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, con voto ponderato del 15 per cento, e i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e i componenti del Consiglio degli Studenti. Tutte le candidature saranno sottoposte alla convalida dell'Ufficio Elettorale Centrale, che pubblicherà l'elenco ufficiale entro il 4 giugno 2025.