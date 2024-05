Un fine settimana tra scandalo Watergate e "Il dottor Zivago"

Su Netflix è disponibile la simpatica commedia Unfrosted. Storia di uno snack americano, di e con Jerry Seinfeld, che mette al centro, nel 1963, la lotta tra Kellogg's e Post per rivoluzionare la colazione. Biopic, sempre su Netflix, è Sei nell'anima, che racconta la storia di Gianna Nannini. Biografico è anche BlackBerry, ovvero nascita e scomparsa del primo smartphone al mondo. Romantico è, su Prime Video, The idea of you, nel quale una quarantenne mamma single (Anne Hathaway) ha una storia con il leader 24enne di una boy band musicale.

Sui canali digitali non a pagamento, oggi ci sono molte proposte. Su Warner 7, ad esempio, alle 14,45 ecco I Magnifici 7, il remake della pellicola del 1960. Su Rai Storia, alle 15,10 Ingrid Bergman è la protagonista de La paura, drammone psicologico vecchio stampo diretto da Rossellini. Thriller è, su Iris, alle 16,27, Tutti gli uomini del Presidente, con il caso Watergate scoperchiato dai giornalisti Robert Redford e Dustin Hoffman (foto). Si sorride, alle 17,10 su Cine34, con L'allenatore nel pallone 2, con Lino Banfi ancora nei panni del mister Oronzo Canà. Questa sera, su Rete 4 alle 21,25 c'è il quinto episodio della guerra privata strapaesana Il compagno Don Camillo. L'alternativa, alle 21,20 su Tv 2000, è Peter Pan. Domani, Totò è Lo smemorato di Collegno (Rai Movie, 10,40). Per chi ama i motori, domani pomeriggio, alle 16,40 su Rai Movie ecco Le Mans '66 - La grande sfida, che ricostruisce la storica battaglia sportiva tra Ford e Ferrari.

Infine, la sera si chiude, alle 21,10, su TwentySeven, con Il dottor Zivago.