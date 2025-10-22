Fino al 2 novembre si allugano gli orari: cimiteri sempre aperti dalle 8 alle 18

Fino a domenica 2 novembre è prevista l'apertura straordinaria dei cimiteri cittadini ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti dalle ore 8 alle ore 17.30, con la chiusura dei cancelli prevista alle ore 18. Per agevolare il grande afflusso di cittadine e cittadini in occasione della Commemorazione dei defunti, sarà possibile accedere eccezionalmente anche nella giornata di lunedì 27 ottobre. Lo fa saere il Comune.

Le porte laterali del cimitero Maggiore saranno aperte nel consueto orario (dalle ore 8.30 alle 17) da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre. Il cimitero di Muggiano rimarrà aperto da lunedì 27 a domenica 2 dalle ore 8.30 alle ore 11.45 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; il Sacrario dei Caduti, in Largo Caduti Milanesi per la Patria, sarà accessibile da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 17. Sabato 1° e domenica 2 novembre la circolazione dei mezzi di privati cittadini, muniti di autorizzazione rilasciata dall'Area Servizi Funebri e Cimiteriali, sarà consentita in tutti i cimiteri dalle ore 9 alle ore 12, ad eccezione dei cimiteri di Bruzzano, Greco e Monumentale dove l'accesso sarà permesso unicamente ai veicoli dotati di pass per persone con disabilità.

Gli uffici amministrativi restano aperti invece da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 16.

E il 2 novembre al Famedio del Cimitero Monumentale si

terrà la tradizionale cerimonia di iscrizione dei "grandi milanesi" nel Pantheon della città. Tra i 14 nuovi iscritti ci sono Giorgio Armani, Oliviero Toscani, Arnaldo Pomodoro, Paolo Pillitteri, Rosita Missoni, Adriana Asti.