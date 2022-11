Flow, il software intelligente per le risorse (più) umane

Innovazione sì, ma sempre con l'essere umano protagonista. È insomma la filosofia che si sta affermando per la transizione tecnologica della società. Nella quale all'intelligenza artificiale va affiancata la componente umana per far sì che progresso e business viaggino nella direzione giusta. È per questo che ci sono società made in Italy come Glickon, leader nel mercato software dell'HR tech - ovvero le risorse umane dell'era moderna - per medie e grandi aziende. Glickon ha lanciato una soluzione chiamata Flow, presentata qualche settimana fa a Milano nel corso di uno spettacolo chiamato, non a caso, «Essere Umani: Voci e Storie di Talento». La platea era di quelle più adatte: manager HR e i cosiddetti Business Leader. Ed è stato il perfetto incontro tra la tecnologia di Glickon e le storie personali che stanno facendo grandi molte aziende.

Flow è basata su avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per la produzione e l'analisi del testo, studiata per affiancare le Risorse Umane nella produzione di contenuti. Con un algoritmo di Natural Language Generation chiamato GPT-3, utilizzato per creare un testo articolato con il tono di voce dell'azienda: in pochi secondi può coprire tutte le esigenze di produzione, come scrivere nuove posizioni di lavoro aperte e cercare candidati, inviare feedback positivi o di sviluppo, mandare messaggi di benvenuto, creare domande per i quiz che mettono alla prova le competenze. Inoltre attraverso l'NLP è possibile effettuare in modo semplice l'analisi del sentiment e del contesto. L'obiettivo è restituire tempo alle persone e valorizzare il potere della macchina tecnologica, con la possibilità per gli utenti di analizzare grandi quantità di testo con strumenti di Analytics e prendere decisioni sempre più basate sull'ascolto e sui dati.

Poi resta sempre il contatto umano per la scelta finale: «Oggi le aziende non cercano più solo conoscenza da assumere o processi da svolgere. Bensì abilità culturali e motivanti che consentono a ogni persona di agire il lavoro che desidera - spiega Carlo Rinaldi, Chief Marketing Officer di Glickon. In un tempo in cui occorre trovare un nuovo senso del lavoro, con Glickon vogliamo riportare il tema del talento al più alto e nobile valore. Flow è la sintesi perfetta della tecnologia al servizio dell'essere umano. Ed è un tributo al concetto coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi: Stato di Flusso. Uno stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa, concentrata e coinvolta in un'attività e la mente e il corpo sono in perfetta simbiosi. In questo stato tutto scorre, e così si passa dall'essere in presenza all'essere presenti».