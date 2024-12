Fontana: "Da sindacati attività parapolitica"

Ascolta ora 00:00 00:00

«I sindacati evidentemente stanno facendo un'attività parapolitica, perché fino a prova contraria non abbiamo mai avuto un'occupazione più alta, si sta andando incontro alle esigenze dei lavoratori e non ci sarebbe una giustificazione che legittimi un ricorso così costante allo sciopero». A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione Spazio Casa in via Salomone, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul muro tra Salvini e i sindacati in vista dello sciopero che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo previsto per venerdì 13 dicembre. Il ministro e vicepremier Salvini ha infatti deciso di ridurre da 24 a 4 ore la mobilitazione. Per Fontana, «evidentemente i sindacati hanno in mente altri progetti che prescindono dagli interessi dei lavoratori. Sono loro, e non dei lavoratori», ha concluso. Il governatore ha inaugurato ieri con l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco e del presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi, il nuovo presidio territoriale e sociosanitario nel quartiere popolare di Zama Salomone per offrire nuovi servizi ai residenti e rafforzare la presenza delle istituzioni. Si tratta dello spazio «C.A.S.A.» (Centro Aler per i Servizi Abitativi) voluto da Regione Lombardia, realizzato da Aler Milano con un finanziamento regionale di 661mila euro. «Implementiamo i servizi sociosanitari di prossimità e introduciamo una figura come il community manager - ha commentato il governatore - per offrire punti di riferimento importanti ai cittadini e un aiuto alle famiglie e agli anziani. Un impegno che si affianca agli sforzi messi in campo per riqualificare gli edifici, compiendo un'azione di rigenerazione urbana e contrasto al degrado che agisce a 360 gradi». Il community manager (detto anche operatore di quartiere), una figura professionale innovativa che lavora per rispondere alle necessità degli inquilini offrendo loro un punto di ascolto e un aiuto per risolvere problemi legati a questioni di carattere sociale, amministrativo o tecnico.

Un operatore formato per gestire i diversi aspetti legati alla qualità dell'abitare: dalla riqualificazione e manutenzione degli edifici al coordinamento di interventi connessi alla sfera sociale, con un approccio sistemico che prevede il collegamento con i servizi sociosanitari.