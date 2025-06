Fontana in Uzbekistan per firmare accordi su tecnologia e turismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governatore Attilio Fontana ha incontrato a Tashkent, nella missione istituzionale della Regione a cui hanno partecipato gli assessori Guido Guidesi e Raffaele Cattaneo, il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Tra i temi trattati, la modernizzazione industriale nel settore agricolo e manufatturiero, lo sviluppo di cluster agroindustriali incentrati su automazione e tecniche di coltivazione all'avanguardia e la promozione della diversificazione industriale attraverso la formazione di joint venture con gruppi italiani in comparti chiave come quello farmaceutico e dei materiali da costruzione. «A richiamare l'attenzione del presidente Mirziyoyev - ha detto Fontana - è stato quello riguardante le Zone di innovazione e sviluppo (Zis), modello sperimentale di azione pubblica che Regione Lombardia ha attivato per promuovere la cultura dell'innovazione, i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, aziende e mercati, nonché la competitività delle imprese e dei territori su scala globale e costruire nuove esperienze di sviluppo del tessuto economico-produttivo locale. Il presidente Mirziyoyev si è detto particolarmente colpito dal nostro modello che sostiene aggregazioni spontanee di soggetti pubblici e privati». Ieri la sigla del «Memorandum of understanding» con il governatore della Regione di Samarcanda Adiz Boboyev Muzafarovich, al «Forum interregionale Samarcanda-Lombardia», momento di confronto tra rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale sulle prospettive di collaborazione tra i due territori di aziende, enti e associazioni di settore a cui hanno partecipato i rappresentanti di Promos Italia, Assolombarda e Ucimu-Sistemi.

«Al centro del documento - si legge in una nota -, le reciproche relazioni tra aziende, istituti di ricerca e associazioni per l'introduzione di tecnologie innovative e macchinari di ultima generazione, in particolare nel settore agricolo; il supporto alle piccole medie imprese locali nei processi di internazionalizzazione e la condivisione di competenze e professionalità in ambito sanitario, con particolare riferimento alla chirurgia oncologica, all'urologia e alla protezione materno-infantile».