La forza di Sanremo: sei Big sono in radio con altri brani

Fino a pochi anni fa, chiunque provasse a partecipare al Festival di Sanremo spariva letteralmente dalle scene nei mesi, spesso negli anni, precedenti. Si puntava all'effetto sorpresa e si temeva anche il cosiddetto «effetto saturazione». Come a dire: se i media parlano troppo di te prima del Festival, poi al Festival ti trascurano.

Adesso è tutto il contrario e questa è un'altra conferma di come la rivoluzione musicale degli ultimi anni sia stata così fulminea e così imponente da richiedere molto tempo per valutarne e decodificare gli effetti. Uno di questi è proprio verificabile nell'ultima classifica Earone sui brani più trasmessi in radio. Tra i primi 20 ci sono ben sei canzoni di Big del prossimo festival condotto da Amadeus dal 6 al 10 febbraio all'Ariston: Che t'o dico a fa' di Angelina Mango (foto), Cocktail d'amore di Mahmood, Euforia di Annalisa, Io, me ed altri guai di Rose Villain, Amore cane di Emma (con Lazza), Un milione di notti di Mr. Rain (con Clara).

Dieci o venti anni fa sarebbe stato impensabile. È il risultato di una evoluzione rapidissima dagli sviluppi imprevedibili. Di certo è cambiata l'attitudine degli ascoltatori - per lo meno degli ascoltatori pop - che non sono più intimoriti o annoiati dalle continue novità. Ma è cambiata, e non sempre in meglio, la relazione che il singolo artista ha con il proprio pubblico, continuamente stimolato dai nuovi brani e da una massiccia comunicazione social. È una fase transitoria che, come ogni fase, cerca un assestamento tra gli eccessi, tra le assenze troppo prolungate e le presenze troppo inutilmente assidue.