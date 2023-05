Frana a Varenna: traffico da incubo

Alto lago di Como e Valtellina isolati da Lecco e da Milano a causa della frana caduta venerdì mattina tra Lierna e Fiumelatte di Varenna, in provincia di Lecco. La strada provinciale 72 è chiusa e, cosa più grave per le ripercussioni sulla circolazione, anche la ferrovia è interrotta in un tratto. Non ci sono per ora previsioni sui tempi del ripristino. I disagi si fanno sentire sul traffico durante il fine settimana, ma di sicuro peggioreranno da domani con i pendolari di nuovo in movimento.

Venerdì circa 500 metri cubi di terra e sassi sono precipitati sulla galleria della provinciale 72 tra Lierna e Fiumelatte, frazione di Varenna. La volta della galleria ha ceduto e la strada è stata chiusa al traffico appunto tra Lierna e Fiumelatte. Resta aperta, per andare in auto da Milano al versante lecchese del lago o in Valtellina, la strada statale 36. Lo smottamento ha danneggiato anche la galleria ferroviaria alla stessa altezza, «con gravità in corso di accertamento», spiega la Prefettura di Lecco. Che aggiunge: «Sono in atto indagini conoscitive finalizzate alla messa in sicurezza del versante la cui durata non è stata al momento quantificata». Anche perché le piogge sono continuate e la frana non è cessata.

Rfi ha comunicato infatti che «la circolazione resta interrotta perché ci sono ancora movimenti franosi. Sono in corso sopralluoghi con geologi e vigili del fuoco». Trenord aggiunge che la circolazione dei treni tra Lierna e Bellano è sospesa «fino a nuova comunicazione». Vista l'emergenza, cui si sta cercando di fare fronte con bus sostitutivi, «sono da prevedere lunghe attese». E «si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità». I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circolano da Milano a Lierna e da Bellano a Sondrio o Tirano e fanno tutte le fermate. Chi da Milano ha necessità di raggiungere l'alto lago o la Valtellina deve scendere a Lecco e prendere o il bus per Colico o quello per Bellano. Chi in direzione opposta arriva da Sondrio o Tirano, deve scendere a Colico e proseguire in autobus per Lecco. Trenord, continua la nota, «sta cercando di reperire il maggior numero possibile di bus». La Provincia sottolinea: «Purtroppo i tempi per la riapertura della Sp 72 saranno piuttosto lunghi». Non solo: «I tecnici di Rfi e Provincia sono già operativi sul posto per la messa in sicurezza del versante, per fare il punto della situazione sull'entità del danno e per iniziare a rimuovere il materiale sopra le gallerie della ferrovia e della provinciale». Martedì ci sarà un nuovo sopralluogo per definire le tempistiche. Chiuso anche il sentiero del Viandante tra Fiumelatte e località «Coira».

CBas