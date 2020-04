Gaffe a Domenica In per Mara Venier: "Iginio Massari? Non lo conosco"

Una Pasqua diversa quella festeggiata a Domenica In quest’anno. L’Italia ormai da circa due mesi lotta contro la pandemia di coronavirus. Ma Mara Venier è sempre la stessa, e con la sua spontaneità e simpatia ha cercato di portare un po’ di allegria nelle case degli italiani. Anche in questa puntata non potevano mancare le sue celebri gaffe.

In collegamento con uno dei suoi ospiti, il cantante Francesca Renga, la conduttrice ha voluto ricordare il loro ultimo incontro in trasmissione, lo scorso 20 ottobre. Renga aveva portato a Mara Venier dei dolcetti tipici della sua terra, Brescia, acquistati nella pasticceria del famoso Iginio Massari. Ma colpo di scena, la conduttrice non sapeva chi fosse. " Gino? Luigi? Ah Iginio… non lo conosco ", ha farfugliato la conduttrice.

Iginio Massari è uno dei pasticceri più conosciuti in Italia, dopo aver partecipato in veste di giudice al programma "Masterchef" in onda su Sky. Ha appreso il mestiere in Svizzera e poi ha deciso di portare il suo talento nel suo paese di origine, Brescia. Qui ha aperto la pasticceria "Veneto".

Dopo la pubblicità, Mara Venier si è scusata per la gaffe. " Mi hanno detto che Iginio è famosissimo. Ho fatto una figuraccia. È il numero uno della pasticceria italiana e ha fatto anche Masterchef – ha detto Mara Venier -. Pensavo che fosse un (piccolo, ndr) pasticcere… che nominandolo gli avrei dato un momento di notorietà, tu non me lo hai detto" . Un errore commesso in buona fede, visto che la conduttrice ha ammesso di averlo nominato per fare un po’ di "pubblicità", credendo che si trattasse di una piccola attività famigliare.

La città di Brescia, infatti, sta vivendo un periodo buissimo: è uno dei comuni più colpiti dal virus. Solo oggi sono stati registrati 269 contagi in più in 24 ore, per un totale di 10.868 casi. Tutte le attività commerciali, o quasi, rimangono chiuse fino a data da destinarsi. Francesco Renga soffre molto nel vedere la sua terra in queste condizioni, ma non è rimasto con le mani in mano. " Sostieni Brescia è un’iniziativa che stiamo proponendo io e Ambra, la mamma dei miei figli, insieme ad altri bresciani come Fabio Volo, Pirlo – ha spiegato il cantante di "Angelo" -. Serve per raccogliere soldi per quella che secondo noi sarà la prossima emergenza, che è quella sociale, dopo l’emergenza sanitaria che si sta un po’ attenuando. Ci sono famiglie che non riescono più a fare la spesa. C’è gente che non lavora da tempo" .

A fine collegamento, Mara Venier ha chiesto a Francesco Renga di riportare dei saluti speciali ad Ambra Angiolini. Peccato che lui e la ex ragazza di Non è la Rai non vivano più nella stessa casa e non siano più sposati da molti anni. Renga e l’Angiolini hanno ricominciato da zero con i rispettivi compagni, Diana e Massimiliano Allegri. Una gaffe tira l’altra.