Un gelido inizio di febbraio anche negli incassi dei cinema

Quando nei primi tre posti della classifica degli incassi cinematografici non trovi nemmeno uno dei film usciti nel fine settimana, non è mai una buona notizia per il botteghino. Vuol dire che le nuove proposte sono state accolte in maniera tiepida dal pubblico, penalizzando i biglietti staccati. Infatti, rispetto al dato di sette giorni fa, nel primo week-end su grande schermo di febbraio il box office complessivo è calato del 21%. Non proprio noccioline per un movimento che sta cercando di ripartire, dopo la tristemente nota parentesi del lockdown. Sul podio sono ben stabili, infatti, i soliti noti, ovvero Povere creature! (nella foto, merito delle nomination?), Tutti tranne te (inspiegabile), I soliti idioti 3 (risultato più che meritato), mentre bisogna scendere al quarto posto per la prima novità della Top ten. Si tratta dello scanzonato e grottesco thriller Argylle - La super spia, che ha debuttato con 402.588 euro; non un gran risultato considerando anche quanto sia costato (200 milioni di dollari). Se poi, per trovare un'altra new entry, devi scendere fino in nona posizione con il biografico The Warrior The Iron Claw (194.874 euro), ecco spiegato il dato in rosso di questo fine settimana in sala. Decisamente male il film di Ginevra Elkann che, con il suo (poco riuscito) Te l'avevo detto, pur con un cast di tutto rispetto (Valeria Bruni Tedeschi, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Valeria Golino) ha esordito solo 17esima, con appena 64.274 euro. Intanto, negli Usa, guardano allarmati ai loro dati dei dollari incassati, con livelli davvero bassi, ben al di sotto dello scorso anno.