Che goduria il Daiquiri in bottiglia

Pochi cocktail possono ambire ad essere simbolo dell'estate come il Daiquiri, ma pochi cocktail estivi danno le stesse eccellenti vibrazioni anche nei freddi mesi autunnali. Perché se è vero che un diamante è per sempre, un Daiquiri pure. Del drink cubano a base di rum bianco, sciroppo di zucchero e succo di lime si sa tutto e niente. La storia ufficiale dice che fu inventato a fine Ottocento nell'omonima zona mineraria vicina a Santiago di Cuba dall'ingegnere americano Jenning Cox, che sfortunatamente aveva finito il gin, e poi proposto nei cocktail bar di New York, fino a diventare il preferito di Hemingway e Kennedy. Ma la realtà è che la semplice ricetta del Daiquiri è anche molto semplice al grog che si serviva sulle navi britanniche per evitare lo scorbuto. Insomma, storia e leggenda si mescolano come ingredienti in un drink mitico, ma che per essere preparato oggi necessita di shaker e tempo.

Per questo La Maison du Whisky & Velier qualche anno fa hanno pensato All Possible Daiquiris, una linea di ready to serve di Daiquiri già pronti realizzati a partire dai migliori rum bianchi. In questi giorni arriva sugli scaffali il quinto lancio, che utilizza uno dei rhum agricole più amati al mondo, il Neisson Esprit bio, dalla Martinica. "Rhum, sciroppo di zucchero di canna e succo di vero lime spiega Daniele Biondi, rum expert di LMDW & Velier , nient'altro. Un cocktail pronto da servire, da tenere in frigo e senza data di scadenza. Abbiamo scelto di imbottigliarlo, senza lattine o tetrapak, perché non siamo nella categoria già screditata del ready to drink. Piuttosto, è un'eccellente alternativa a una bottiglia di vino come aperitivo".

Dopo le 4 edizioni precedenti (con Clairin di Haiti, Hampden giamaicano ad alta concentrazione di esteri, River Antoine di Grenada e il messicano Paranubes), la nuova versione con Neisson è un ritorno alle note vegetali del rhum agricole, una bevuta che grazie alla qualità degli ingredienti, soprattutto il distillato - semplicemente messa in

coppetta ghiacciata non ha nulla da invidiare ai drink dei più lussuosi cocktail bar. Ogni bottiglia contiene sette servizi. Il problema sarà riuscire a evitare i bis

All Possible Daiquiris "Neisson Esprit bio", 12.5%, 39 euro